Réunion pour annoncer le projet de rapport d’inspection à Hung Yên

Les participants ont écouté la présentation par la chef adjointe de la mission d'inspection, Lâm Thi Phuong Thanh, du projet de rapport sur les résultats de l'inspection.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la Directive 35 et de la Conclusion 118, les Comités du Parti, du niveau provincial comme local, ont élaboré des plans spécifiques ; mis en place des sous-comités de pilotage du congrès pour assurer un suivi et une supervision étroits et un traitement rapide des lacunes ; mené à bien le travail de propagande et de collecte des commentaires sur les projets de documents.

Pour la Résolution 57, la Permanence du Parti provincial a publié un plan pour préciser les objectifs et les tâches en fonction des conditions locales actuelles ; établi un comité directeur sur le développement scientifique et technologique, de l'innovation et de la transformation numérique, avec l’accent mis sur trois piliers principaux : administration numérique, économie numérique et société numérique.

Concernant la mise en œuvre de la Conclusion 123, le Comité provincial du Parti, la Permanence provinciale du Parti, le Conseil populaire et le Comité populaire de la province de Hung Yên ont élaboré et publié un plan pour mettre en œuvre la conclusion ; approuvé le programme de gestion du Plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2025.

Le président Luong Cuong a salué et reconnu les résultats, les réalisations obtenues, les initiatives drastiques et les efforts menées que ces derniers temps par l’organisation du Parti, l’autorité, l'armée et le peuple de Hung Yên.

Il a suggéré que ces derniers continuent de revoir les méthodes et les tâches, de promouvoir les points forts afin que Hung Yên puisse se progresser rapidement, fermement et durablement dans tous les domaines, arriver en tête dans la mise en œuvre les contenus inspectés. Il a demandé la bonne mise en oeuvre de l’organisation et de la rationalisation de l'appareil pour garantir qu'il soit fort, efficient et efficace.

Le chef de l’État a mis l'accent sur la promotion et le renouvellement des moteurs de croissance, en particulier le développement scientifique et technologique, la transformation numérique et l'économie privée, avec des solutions réalisables pour atteindre l'objectif de croissance du PIBR de 10 à 10,5% en 2025, créant ainsi une prémisse et une base solide pour la période 2026-2030.

Auparavant, Luong Cuong et la mission de travail sont allés offrir de l'encens au site commémoratif du secrétaire général Nguyên Van Linh et à la maison commémorative du général de division Nguyên Binh dans le village de Yên Phu, commune de Giai Pham, district de Yên My.

Il a également offert de l'encens à Mme Hoàng Thi Loan, mère du Président Hô Chi Minh, dans son sanctuaire du village de Vân Nôi, commune de Hông Tiên, district de Khoai Châu.

