Hô Chi Minh-Ville

Célébration du 75e anniversaire des relations Vietnam - Hongrie

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé mercredi 19 mars une cérémonie marquant le 75 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie (1950-2025).

S’exprimant à la cérémonie, le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan a passé en revue les jalons importants des relations bilatérales ces 75 dernières années, notamment l’établissement de leur partenariat global en 2018, permettant aux deux pays à entrer à une étape de coopération plus approfondie et de développement fort.

Partenaire de premier rang

Lors de sa récente visite en Hongrie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était toujours un partenaire de premier rang de Hongrie en Asie du Sud-Est, proposant des mesures concrètes pour porter leur partenariat global à une nouvelle hauteur et faire de la coopération économique, commerciale et d’investissement un pilier principal des relations bilatérales.

En ce qui concerne, les liens entre Hô Chi Minh-Ville et la capitale hongroise Budapest, Vo Van Hoan a souligné la volonté de sa ville de mettre à niveau des accords de coopération bilatéraux dans les domaines de l’économie, du tourisme, de la culture, de l’éducation, de l’administration urbaine et des infrastructures urbains ainsi que de se préparer à des nouvelles percées.

De son côté, le consul général de Hongrie à Hô Chi Minh-Ville, Lehőcz Gábor a insisté sur l’objectif commun du Vietnam et de la Hongrie de maintenir la paix et la stabilité, considérant cela comme une forte motivation pour les deux pays à confronter à des défis dans l’avenir.

Avec une vision qui donne la priorité au développement durable, les deux pays peuvent poursuivre conjointement des politiques de coopération fructueuses dans de nombreux domaines de l'innovation, de la numérisation et de la protection de l'environnement. Dans un esprit d'amitié fondé sur le respect mutuel et la coopération, les deux pays continueront à se soutenir mutuellement dans la promotion des intérêts communs dans les forums internationaux et à renforcer leur présence sur la scène internationale en termes d'éducation, d'économie, de culture..., a indiqué le diplomate hongrois.

En janvier 2025, la Hongrie comptait neuf projets d’investissement à Hô Chi Minh-Ville, avec un capital total de plus de 9,2 millions de dollars, se classant 46e sur 127 pays et territoires investissant dans la ville.

En 2024, les échanges commerciaux entre Hô Chi Minh-Ville et le pays européen ont atteint 149,8 millions de dollars, soit une augmentation de 77% par rapport à 2023.

