Vietnam - Chine : coopération judiciaire et d’application de la loi

>> Le Vietnam et la Chine s’engagent à gérer efficacement leurs différends en Mer Orientale

>> Vietnam - Chine : les garde-côtes effectuent une patrouille conjointe au golfe du Bac Bô

>> Vietnam - Chine : les entreprises invitées à mettre en pratique les accords de haut niveau

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu que, dans le contexte du développement positif des relations entre le Vietnam et la Chine, la coopération substantielle entre les ministères et secteurs des deux parties, y compris la coopération approfondie dans les domaines de la justice et de l'application de la loi, avait contribué à renforcer la confiance politique et aussi à l'innovation et au développement des deux pays.

Les deux parties ont affirmé l’importance de continuer à promouvoir le rôle des mécanismes de coopération bilatérale en matière de justice et d’application de la loi, contribuant ainsi à créer une base juridique solide pour les relations bilatérales.

Pham Thanh Binh a déclaré que le Vietnam attachait de l'importance et souhaitait échanger des expériences avec la Chine sur la pratique de la réforme du système judiciaire, la construction d'un État de droit, l'amélioration de l'efficacité de la gestion administrative judiciaire et l'application des technologies de l'information dans l'application de la loi... Il a demandé aux deux parties de continuer à promouvoir la coopération dans des domaines tels que l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, la formation des fonctionnaires judiciaires et la gestion des avocats et des notaires.

He Rong a présenté les principales fonctions et tâches du ministère chinois de la Justice ainsi que le processus de construction d'un État de droit socialiste aux caractéristiques chinoises, soulignant que la Chine attachait de l'importance à la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la justice et de l'application de la loi, et était disposée à partager ses expériences en matière de réforme juridique, de gouvernance de l'État dans le cadre de droit et d'application des technologies de l'information dans le domaine juridique pour assurer le maintien de l'ordre public et de la stabilité sociale.

La ministre chinoise a suggéré que les deux parties renforcent leur étroite coordination et créent des conditions favorables aux citoyens des deux pays en matière juridique, contribuant ainsi à consolider une base sociale solide pour les relations bilatérales.

VNA/CVN