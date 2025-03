Toutes les entreprises auront accès aux démarches administratives en ligne dès juillet

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer et de promulguer la Directive N°07/CT-TTg sur l’accélération de la mise en œuvre du Projet de développement des applications des données sur la population, l’identification et l’authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022 - 2025, avec une vision à l’horizon 2030 (Projet 06), au sein des ministères, secteurs et localités en 2025 et au-delà.