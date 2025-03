Le Vietnam offre un "modèle de développement" pour les autres pays

Au cours des 50 dernières années, le Mexique a été témoin des remarquables réalisations du Vietnam en matière de construction et de développement national, le considérant comme un modèle non seulement pour l’Amérique latine, mais aussi pour le monde entier, a déclaré Yeidckol Polevnsky Gurwitz, présidente de la Commission des relations extérieures Asie-Pacifique du Sénat mexicain.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une rencontre avec le nouvel ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, mardi 18 mars, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (19 mai 1975-2025), le responsable mexicain a décrit l’idéologie de Hô Chi Minh comme l’étoile montante qui a guidé le Vietnam vers le succès, et le slogan "Vietnam - Hô Chi Minh" a toujours été une source d’inspiration tout au long de sa jeunesse, la poussant à rechercher des livres sur lui en espagnol pendant des années.

Affirmant les sentiments chaleureux du gouvernement et du peuple mexicains envers leurs homologues vietnamiens au cours du dernier demi-siècle, Mme Yeidckol a souligné que le Sénat et les autres organes législatifs mexicains soutiendront pleinement la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques, considérée comme une occasion de renforcer la compréhension et l’amitié entre les deux pays.

Elle a ajouté que le Parlement mexicain est toujours disposé à faciliter les activités de promotion commerciale entre les deux pays, visant à aligner les échanges et les investissements bilatéraux sur le potentiel et la profondeur des relations entre le Vietnam et le Mexique.

Pour sa part, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement des relations traditionnelles avec les pays d’Amérique latine, en particulier avec l’État, le Parlement et le peuple mexicains.

Le Mexique a été l’un des premiers pays d’Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, alors que ce pays du Sud-Est venait de remporter sa lutte pour l’indépendance nationale et la réunification, a-t-il noté.

Photo : VNA/CVN

À cette époque historique, des millions de personnes œuvrant pour la paix à travers le monde, dont des Mexicains, ont soutenu la juste lutte du peuple vietnamien. Le Vietnam se souviendra toujours du soutien inestimable du gouvernement et du peuple mexicains, a déclaré l’ambassadeur Nguyên Van Hai.

Convenant avec son hôte du renforcement des relations bilatérales en matière de commerce et d’investissement, Hai a indiqué que l’ambassade du Vietnam avait renforcé son soutien aux entreprises des deux pays en matière de commerce et de promotion. Plusieurs entreprises vietnamiennes sont actuellement implantées au Mexique, notamment le constructeur automobile VinFast et le groupe informatique FPT.

Il a également indiqué qu’outre l’organisation d’événements culturels dynamiques pour célébrer le 50e anniversaire, les organes législatifs des deux pays devaient continuer à renforcer les échanges de délégations de haut niveau, favorisant ainsi la compréhension mutuelle.

VNA/CVN