Données démographiques : accélérer la réalisation du Projet 06 au sein des ministères

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer et de promulguer la Directive N°07 sur l'accélération de la mise en œuvre du Projet de développement des applications des données sur la population, l'identification et l'authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022-2025, avec vision à l'horizon 2030 (Projet 06), au sein des ministères, secteurs et localités en 2025 et au-delà.

Plus précisément, le chef du gouvernement exige que les ministères, secteurs et localités règlent rapidement et définitivement les tâches en retard des années précédentes et effectuent régulièrement des contrôles pour lever les difficultés et obstacles. L’accent est mis sur l’élaboration et la finalisation des textes réglementaires détaillant les lois adoptées par l’Assemblée nationale.

Les infrastructures des technologies de l’information doivent être modernisées. Notamment, l’interconnexion entre les systèmes informatiques de gestion des procédures administratives des ministères et des provinces avec la Base de données nationale sur la population, en vue de faciliter les procédures administratives et les services publics conformément au Décret N°107 datant de 2021 du gouvernement, doit être finalisée en 2025.

Développement des données

Concernant le développement des données, le Premier ministre exige que la révision et la mise à jour de la Stratégie nationale des données soient achevées d’ici le deuxième trimestre 2025.

Le Premier ministre confie au ministère de la Police, en collaboration avec les autres ministères et organismes, la mission d’achever la délivrance des comptes d’identification électronique aux organisations, garantissant ainsi qu'à partir du 1ᵉʳ juillet 2025, 100% des entreprises pourront effectuer leurs démarches administratives en ligne.

Il est également prévu de construire et de mettre en service le système du Centre national des données d’ici août 2025.

Le ministère de la Santé doit diriger et superviser l’application obligatoire du Dossier médical électronique dans 100% des hôpitaux du pays. Il doit assurer l’interconnexion des données entre les hôpitaux des niveaux district et province avec les hôpitaux relevant du ministère de la Santé, et exploiter les données déjà interconnectées afin de réduire les examens médicaux redondants pour les citoyens, avec un achèvement prévu pour septembre 2025.

Procédures en ligne

Le ministère des Finances doit allouer un budget d'État suffisant pour la recherche scientifique et le développement technologique stratégique, en garantissant qu’au moins 3% du budget sera consacré aux sciences et technologies.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit finaliser la base de données nationale sur le foncier d’ici juin 2025.

Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec ceux de la Police et de la Justice, doit assurer la délivrance des actes de naissance aux enfants vietnamiens nés à l’étranger via une procédure en ligne. Par ailleurs, il doit collaborer avec le ministère de la Police pour étudier et proposer des solutions de simplification et de réduction des démarches pour l’octroi des visas aux étrangers, notamment en mettant en place un processus de délivrance en ligne pour les personnes ayant déjà fourni leurs données biométriques (empreintes digitales, iris), à finaliser en avril 2025.

Les Comités populaires de niveau provincial doivent étudier et soumettre aux Conseils populaires provinciaux des politiques visant à promouvoir la gratuité des frais administratifs pour les procédures en ligne relevant des compétences locales. Ce travail doit être achevé d’ici juillet 2025.

