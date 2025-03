Sixième Dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et la Thaïlande

Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale et des problèmes communs, tout en soulignant le rôle de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le maintien de la solidarité et la structure de la sécurité régionale. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à résoudre les différends de manière pacifique et conformément au droit international.

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a souligné que le Vietnam restait ferme dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autodétermination, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, et a affirmé son engagement à maintenir la politique de défense des "quatre non".

Le Vietnam continue de s’efforcer de résoudre les différends et les désaccords de manière pacifique et sur la base du droit international. Concernant la question en Mer Orientale, Hanoï maintient une position constante, exigeant que les parties concernées se conforment au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et signent rapidement un Code de conduite en Mer Orientale (COC) de manière substantielle et efficace.

En ce qui concerne la coopération bilatérale en matière de défense, le Vietnam et la Thaïlande ont salué les résultats obtenus lors du 5e Dialogue sur la politique de défense en décembre 2023. La coopération en matière de défense entre les deux pays a été mise en œuvre de manière active et efficace, avec de nombreuses réalisations notables dans des domaines tels que les échanges de délégations, la mise en place de nouveaux mécanismes de collaboration, l'assistance interservices, l'éducation et la formation, la médecine militaire, la protection des frontières, la prévention de la criminalité transnationale et la lutte contre les conséquences des bombes et des mines d'après-guerre. Les deux parties coordonnent également étroitement leurs efforts par le biais de mécanismes multilatéraux dirigés par l’ASEAN.

À l’avenir, les deux pays ont convenu de développer davantage leur coopération en matière de défense, conformément au partenariat stratégique Vietnam - Thaïlande. Les approches collaboratives comprennent le renforcement de la confiance entre les ministères de la Défense nationale et les armées des deux pays, l’augmentation des échanges de délégations à tous les niveaux, le maintien des mécanismes de soutien mutuel existants, l’amélioration des échanges entre les jeunes officiers et le partage de points de vue sur des questions communes.

Les deux parties continueront également à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux. Le ministère vietnamien de la Défense enverra des étudiants en Thaïlande pour une formation et accueillera des délégations de recherche pratique de ce pays dans la nation indochinoise.

Le même après-midi, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a conduit une délégation du ministère vietnamien de la Défense pour rendre une visite de courtoisie à Phumtham Wechayachai, vice-Premier ministre et ministre de la Défense de Thaïlande.

Le vice-Premier ministre thaïlandais a salué la coopération en matière de sécurité entre les deux pays et a salué le soutien du ministère vietnamien de la Défense aux initiatives multilatérales organisées par Bangkok. Il a également souligné que les relations bilatérales sont traditionnelles, amicales et ont un grand potentiel de développement.

Cela signifiait que l’aide à la défense se développait fortement. Les deux parties continuent de promouvoir la coopération dans des domaines tels que la formation des ressources humaines, la cybersécurité, la gestion des frontières, l'industrie de la défense et la prévention des crimes transfrontaliers. Le lieutenant-général Hoàng Xuân Chiên a également salué le rôle de la Thaïlande dans la promotion de la coopération multilatérale, en particulier dans le cadre de l'ASEAN.

Il a exprimé l'espoir que le gouvernement thaïlandais continuera à soutenir le fort développement de la coopération en matière de défense entre les deux pays et a annoncé que le ministère vietnamien de la Défense nationale enverrait une délégation pour assister à l'Exposition de défense et de sécurité en Thaïlande en novembre 2025.

De son côté, Phumtham Wechayachai a accepté l'invitation de visiter le ministère vietnamien de la Défense nationale et a souligné son soutien aux résultats du dialogue sur la politique de défense, tout en soulignant l'importance de promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la prévention de la criminalité transfrontalière et de la coordination entre les forces de contrôle maritime.

