Le Canada retire des droits de douane sur certains produits américains

Le Canada va retirer les droits de douane jusqu'ici imposés aux produits américains respectant les conditions du traité de libre-échange nord-américain (Aceum), a annoncé vendredi 22 août le Premier ministre Mark Carney, un geste répondant aux exemptions accordées en début de mois par Washington sur les produits canadiens.

>> Carney promet de transformer profondément l'économie canadiennne



>> Washington et Ottawa relancent le dialogue après le retrait de la taxe numérique

>> Le Canada limite l’accès des entreprises étrangères aux marchés publics

>> Trump met à jour ses surtaxes douanières, le Canada et la Suisse durement touchés

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse après un échange téléphonique avec le président américain Donald Trump, M. Carney a assuré qu'à compter du 1er septembre, Ottawa "éliminera les droits de douane sur les produits américains" respectant les conditions prévues par le traité Canada - États-Unis - Mexique, alors que les deux pays ont accéléré leurs discussions en vue d'un accord commercial plus large.

Selon M. Carney, les récents cadres de négociations en vue d'accord commerciaux signés par Washington avec plusieurs de ses partenaires, dont l'Union européenne (UE) et le Japon, sont avant tout une manière "d'acheter un droit d'accès à la première économie mondiale".

Pour le Canada, qui n'a pas encore pu s'entendre avec son voisin, le taux effectif moyen appliqué aux produits canadiens se situe à 5,6% car "85% de nos produits ne sont pas taxés", dans la mesure où ils partent aux États-Unis dans le cadre de l'ACEUM.

Donald Trump a en effet appliqué 30% de droits de douane aux produits canadiens mais en accordant une exemption à la quasi-totalité des produits entant aux États-Unis en respectant les dispositions de l'accord de libre-échange.

Une exemption maintenue début août lors de l'entrée en vigueur des droits de douane présentés par le président américain comme étant "réciproques" et qui visent les principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

Un geste qualifié d'essentiel par M. Carney, et qui explique la volonté d'Ottawa d'appliquer à son tour la même exemption sur les produits américains à compter du 1er septembre.

"Il y a un temps pour chaque chose dans le match (...) Nous étions d'abord dans l'obligation de jouer physique durant la première mi-temps pour envoyer un message, c'est ce que nous avons fait", filant l'analogie sportive.

"Mais arrive également un moment dans le match (où) vous voulez marquer", a-t-il ajouté, soulignant que son gouvernement est désormais concentré sur la signature d'un accord qui offrirait un bénéfice à long terme à l'économie canadienne.

AFP/VNA/CVN