Ninh Binh

Tràng An : conservation du patrimoine et développement économique

La première session du colloque international intitulé "Quantification de la valeur du complexe paysager de Tràng An et développement de la marque de la destination du patrimoine mondial" s’est tenue le 5 mars dans la province de Ninh Binh (Nord).

>> Ninh Binh compte sur Miss Cosmo 2024 pour promouvoir son tourisme

>> Ninh Binh : pour une meilleure exploitation des immenses potentiels du marché touristique indien

>> Le complexe paysager de Tràng An digne d'un patrimoine mondial

Photo : VNA/CVN

Organisé par le Bureau de l’UNESCO au Vietnam en collaboration avec le Département du tourisme de la province de Ninh Binh et d’autres organismes concernés, le colloque a vu la participation de Doàn Minh Huân, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, des représentants du Bureau de l’UNESCO au Vietnam, ainsi que des experts et scientifiques nationaux et internationaux.

Évaluant le cadre général de la recherche et l’impact des politiques du projet "Évaluation de la valeur économique du site du patrimoine mondial de Tràng An dans le développement", le Docteur Trân Nhât Lâm Duyên, de la Faculté de gestion et d’économie créative de l’Université nationale de Hanoï, a souligné que l’évaluation économique des biens du patrimoine joue un rôle important dans la définition des politiques de développement durable et la maximisation des bénéfices socio-économiques des biens culturels et naturels.

Stratégies de conservation à long terme

Cette recherche évalue les contributions directes et indirectes du patrimoine au tourisme, aux moyens de subsistance des populations locales et au développement régional. Elle aborde également les lacunes politiques dans la gestion du patrimoine, propose des conclusions et des recommandations fondées sur des preuves pour les décideurs politiques, en mettant l’accent sur le développement durable guidé par le patrimoine, la distribution équitable des bénéfices et les stratégies de conservation à long terme.

Elle contribue ainsi au discours mondial sur l’économie du patrimoine en démontrant comment l’évaluation économique peut soutenir des stratégies de gouvernance et d’investissement plus efficaces pour les sites reconnus par l’UNESCO.

Photo : VNA/CVN

La Docteure Enrico Eraldo Bertacchini, de l’Université de Turin et conseiller scientifique de l’organisation Santagata pour l’économie de la culture, a estimé que Tràng An constitue un modèle très intéressant et unique.

L’évaluation de la valeur économique de Tràng An est une étude cruciale de haute qualité dans le contexte mondial actuel, apportant une grande valeur pour orienter le développement durable et renforcer l’impact socio-économique du patrimoine mondial.

Lors de la première session, les délégués ont présenté les résultats de recherches sur quatre groupes de valeurs contribuant à la valeur économique du site du patrimoine mondial de Tràng An : la diversité des écosystèmes naturels et biologiques, les valeurs historiques et culturelles, le patrimoine d’habitat continu et la marque de destination patrimoniale élargie.

Le colloque avait pour l’objectif de sensibiliser et de promouvoir la reconnaissance des valeurs globales du complexe paysager de Tràng An grâce à des recherches approfondies et un dialogue entre experts nationaux et internationaux.

Ce forum permettra aux experts d’apporter des idées pour orienter les décisions concernant le site du patrimoine mondial de Tràng An et ses environs, de formuler des recommandations et des actions concrètes adaptées, ainsi que de soutenir l’élaboration de la Charte de Tràng An sur le patrimoine mondial, la planification urbaine et le développement durable.

Le colloque s’est poursuivi le 6 mars avec deux sessions approfondies : les aspects économiques du patrimoine mondial - leçons des modèles globaux et orientations pour Tràng An et l’économie du tourisme avec des scénarios de développement durable pour Tràng An et des recommandations politiques.

NDEL/VNA/CVN