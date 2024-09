Ninh Binh : pour une meilleure exploitation des immenses potentiels du marché touristique indien

Entre le 28 août et le 5 septembre, le premier groupe des 4.500 employés indiens de l'entreprise pharmaceutique Sun Pharma appartenant au milliardaire indien Dilip Shangvi a visité le complexe paysager de Tràng An, patrimoine mondial de l'UNESCO, dans la province de Ninh Binh, au Nord du Vietnam.

Les touristes indiens ont fait une excursion en bateau dans des grottes uniques et des sites historiques dans un spectaculaire paysage de pitons karstiques, pour tenter de mieux comprendre l'histoire de Ninh Binh et de ses habitants. En plus de profiter des majestueux paysages naturels, ils ont eu la chance d'admirer des temples sacrés et d'en apprendre davantage sur la riche histoire locale.

Photo : VNA/CVN

Pham Duy Phong, directeur adjoint du Service provincial du tourisme de Ninh Binh, a souligné que les autorités locales avaient soigneusement préparé l'accueil de la délégation indienne. Il a ajouté que le grand nombre d'arrivées internationales avait confirmé la position de Ninh Binh en tant que destination à la fois attrayante et prestigieuse sur la carte mondiale du tourisme. Cela positionne également Ninh Binh comme un centre d'intérêt pour les personnes influentes disposant d'importantes ressources mondiales.

L'événement offre également une occasion "en or" pour la localité de rehausser son image et présenter ses beaux paysages, ainsi que sa culture locale unique, attirant donc davantage de touristes et d'investisseurs internationaux, en particulier venus du marché indien.

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques de l’Administration nationale du tourisme, le nombre de visiteurs indiens au Vietnam a rapidement augmenté ces dernières années. En 2023, le pays en a accueillis 392.000 soit une augmentation de 231% par rapport à 2019 (période avant la pandémie de COVID-19). Au cours des sept premiers mois de l'année, ils ont été plus de 271.000, soit une augmentation de 127% en un an. L’Inde est devenu l’un des dix plus grands marchés pourvoyeurs de touristes au Vietnam.

Ces dernières années, parallèlement à la reprise des marchés traditionnels tels que la République de Corée, le Japon, les États-Unis, les pays européens..., le secteur touristique de Ninh Binh s'est concentrée sur le développement et l'expansion du marché touristique vers d'autres pays potentiels en Asie du Sud, dont l'Inde. Ce secteur a intensifié ses activités de promotion sur ce vaste marché touristique, notamment en participant à des salons touristiques nationaux et internationaux, en promouvant l'image du tourisme de Ninh Binh dans les réseaux sociaux...

Photo : VNA/CVN

En juillet 2024, une délégation de la province de Ninh Binh a travaillé avec le ministère indien du Tourisme, la Fédération des agences de voyages de l'Inde pour promouvoir la coopération entre l'Inde et Ninh Binh ; présenter les potentiels de Ninh Binh pour attirer de nombreux touristes ainsi que des équipes de tournage.

En 2014, le complexe paysager de Tràng An a été reconnu en tant que patrimoine culturel et naturel mondial. Il est l'un des 31 sites du patrimoine mixte dans le monde, le 11e site du patrimoine mixte de la région Asie-Pacifique et le premier patrimoine mixte au Vietnam et en Asie du Sud-Est avec une valeur mondiale exceptionnelle.

VNA/CVN