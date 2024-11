Le complexe paysager de Tràng An digne d'un patrimoine mondial

Le complexe paysager de Tràng An, premier patrimoine mixte du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est, est désormais non seulement le principal moteur du développement socio-économique de la province de Ninh Binh (Nord) mais aussi un modèle pour promouvoir la protection et la préservation des patrimoines de l'humanité.

Photo : VNA/CVN

Ninh Binh continue de réaliser de nombreuses percées dans la préservation et la promotion des valeurs de sorte que le complexe paysager de Tràng An mérite le titre de patrimoine mondial.

Le complexe paysager de Tràng An s’étend sur une superficie de 12.252 hectares, englobant de nombreux vestiges nationaux particulièrement importants de Ninh Binh tels que : la zone d’écotourisme de Tràng An, la zone touristique de Tam Côc - Bich Dông, la pagode Bai Dinh, l'ancienne capitale Hoa Lu- relique nationale spécial... La connexion entre ces zones est l'écosystème forestier à usage spécial de Hoa Lu qui couvre des montagnes calcaires, des zones humides et un système de rivières, de lacs et de lagons. Tràng An est non seulement un beau site naturel mais préserve également les traces des hommes préhistoriques et des cultures riches.

Selon les scientifiques nationaux et internationaux, le site de Tràng An se distingue par son histoire géologique unique : il a été submergé par la mer pendant des dizaines de milliers d'années et a connu de multiples transformations. Cette évolution prolongée a façonné un paysage spectaculaire, mêlant montagnes imposantes, falaises abruptes et forêts tropicales primitives. Ce décor naturel est sublimé par un réseau de rivières et de ruisseaux souterrains, navigables en bateau, offrant une expérience immersive au cœur de cet écrin de biodiversité.

Photo : VNA/CVN

Selon le professeur agrégé Dr. Nguyên Khac Su, de l’Institut d'archéologie relevant de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, les artefacts découverts lors de fouilles sur plus de 30 sites archéologiques au sein du complexe paysager de Tràng An témoignent de l'histoire de l'occupation humaine, du processus de transformation des terres et de l'adaptation à l'environnement maritime. Ces vestiges illustrent la manière dont les populations ont fait face aux importantes fluctuations de l’environnement naturel depuis 30 000 ans jusqu’à aujourd’hui.

Nguyên Cao Tân, directeur adjoint du Département du tourisme provincial de Ninh Binh, a déclaré : "Le complexe paysager de Tràng An est comme un trait d'union entre le passé et le présent. Il contient des jalons d’or de l'histoire et de la tradition nationale, abritant la première capitale du Dai Cô Viêt (ancien nom du Vietnam) au Xe siècle. Il accueillit aussi le palais de la dynastie Trân pendant la guerre de résistance contre l'armée Yuan-Mongole au XIXe siècle. À cela s’ajoutent de nombreuses reliques historiques et religieuses célèbres, mêlées à des valeurs naturelles et culturelles uniques qui définissent des valeurs mondiales exceptionnelles".

Modèle de développement économique et touristique durable

Dix ans après avoir été reconnu comme patrimoine mondial culturel et naturel par l'UNESCO, le complexe paysager de Tràng An a apporté une grande valeur économique à l’administration et à la communauté locale. Ninh Binh choisit un modèle de gestion qui préserve l'intégrité et la durabilité des valeurs patrimoniales et promeut ces valeurs dans le développement socio-économique local, créant ainsi des moyens de subsistance durables pour les habitants.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

On peut constater que le développement du tourisme patrimonial à Ninh Binh a remporté certains succès, contribuant ainsi à affirmer que ce n'est que lorsque le patrimoine est utilisé et exploité à des fins de développement qu'il s'agit d'un patrimoine vivant. Simona Mirela Miculescu, présidente de la Conférence générale de l'UNESCO, a souligné que grâce à l'approche multipartite et à la coopération créative, Tràng An est devenue un modèle de développement économique et touristique durable.

Afin de transformer la valeur patrimoniale en un levier économique, un Plan stratégique pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, a été approuvé par le Premier ministre dans la décision n° 218/QD-TTg du 4 mars 2024. Ce plan met l'accent sur le développement touristique en priorisant l’attraction d’investissements et l’aménagement des zones touristiques en conformité avec la richesse patrimoniale. Parmi ces initiatives, la zone du patrimoine culturel et naturel mondial de Tràng An est désignée comme le principal centre de tourisme écologique, culturel et spirituel du Vietnam, doté d’une envergure internationale.

Selon Bùi Van Manh, directeur du Département provincial du tourisme de Ninh Binh, depuis que Tràng An a été inscrit au patrimoine mondial, la province a pleinement mis en œuvre les recommandations de l'UNESCO concernant l'amélioration de la compétence du personnel chargé de la gestion du patrimoine ; l'élaboration et la promulgation des documents juridiques et des réglementations pour protéger les sites patrimoniaux mondiaux ; l'investissement dans la mise en œuvre des projets visant à protéger, restaurer et prévenir les effets négatifs sur les sites patrimoniaux mondiaux. En particulier, le développement des infrastructures, des services et du tourisme et le renforcement de la recherche scientifique... ont aussi été soulignés.

Promouvoir des valeurs mondiales exceptionnelles

Jonathan Baker, représentant en chef du Bureau de l'UNESCO à Hanoï, a affirmé l'engagement de l'UNESCO à accompagner Tràng An dans son développement futur, afin qu'il reste un "phare" exemplaire du tourisme responsable et durable.

Photo : CTV/CVN

Il a souligné que la vision actuelle de Tràng An s’aligne parfaitement avec la mission fondamentale de l’UNESCO : promouvoir une compréhension culturelle pacifique et favoriser un développement durable par la préservation du patrimoine. Jonathan Baker s'est dit confiant que Tràng An continuera d’incarner un modèle de développement équilibré et responsable, inspirant les générations futures.

Le Dr Ta Hoàng Van, de l'Institut national de planification urbaine et rurale du ministère de la Construction, a estimé que le complexe paysager de Tràng An était devenu un témoignage clair d'une tendance inévitable : faire du patrimoine local une valeur unique mondiale.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Thanh Binh a déclaré que Ninh Binh devait renforcer la coopération avec les organisations internationales et d'autres partenaires locaux afin de partager les expériences de gestion du patrimoine et tirer les leçons d’expériences du succès d'autres destinations.

Le ministère des Affaires étrangères et le Comité national vietnamien pour l'UNESCO continuent d'accompagner la province de Ninh Binh afin que le complexe paysager de Tràng An continue d'être un exemple typique de préservation et de promotion des valeurs patrimoniales, contribuant ainsi à réaliser l'aspiration de faire de Ninh Binh un patrimoine millénaire, une ville créative de l'UNESCO.

VNA/CVN