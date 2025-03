Tourisme communautaire à Diên Biên : un voyage entre nature, gastronomie et traditions

Diên Biên, terre de montagnes majestueuses et de villages paisibles, préserve des valeurs culturelles ethniques uniques ; un voyage ici offre une immersion dans l'histoire ancestrale, à travers danses et plats traditionnels. Le tourisme communautaire à Diên Biên joue un rôle essentiel dans la préservation et la valorisation des identités ethniques locales.

>> Le marché nocturne de Tua Chùa, un lieu unique dans la province de Diên Biên

>> Diên Biên : la zone frontalière de Muong Nhé possède de nombreux atouts touristiques

>> La Fête des fleurs de bauhinie de Diên Biên promet des expériences inoubliables

Photo : VNA/CVN

Niché au cœur des montagnes et des forêts de Muong Phang (commune éponyme, ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên), le homestay Phuong Duc, premier modèle de séjour chez l'habitant de la région, offre une découverte authentique de la vie et des traditions thaïes. Fidèle au mode de vie ancestral, ce lieu propose un espace de repos spacieux, en harmonie avec la nature, idéal pour une quête de sérénité et d'immersion culturelle.

"Le homestay Phuong Duc est en activité depuis fin 2018. Après l’épidémie de COVID-19, nous avons accueilli de nombreux touristes nationaux et étrangers, attirés par une expérience immersive au cœur de la culture Thai", a déclaré Lo Van Duc, le propriétaire.

Un voyage gustatif

Au-delà de l'hébergement, le homestay Phuong Duc offre une immersion dans le quotidien des Thai, partageant traditions, travail, cuisine et vie communautaire. Des spécialités comme le cơm lam (riz gluant cuit dans un tube de bambou) et le poisson de ruisseau grillé, préparées avec des ingrédients frais, offrent un voyage gustatif au cœur des montagnes. La gastronomie Thaï, plus qu'une préparation, raconte une histoire d'harmonie avec la nature, de la sélection des ingrédients à leur transformation. À Diên Biên, les voyageurs découvrent aussi des récits empreints de beauté et de l'âme des montagnes.

Photo : Archives/CVN

"Les plats typiques des Thai, tels que le poisson de ruisseau grillé et les canariums accompagnés de riz gluant, sont à découvrir au homestay Phuong Duc, préparés selon des recettes ancestrales", partage Lo Van Duc. Après le cơm lam et l'alcool de riz local, les visiteurs s'immergent dans les danses traditionnelles xoè et danse des perches. La danse xoè, âme de la culture Thai, symbolise la solidarité et la cohésion communautaire. C’est un élément central des festivités et de la vie sociale.

Ici, nul besoin de scène élaborée ni de jeux de lumière sophistiqués : les danses et les chants traditionnels se transmettent au cœur même du quotidien. Avec une simple invitation, les touristes se laissent entraîner, prenant la main des habitants pour entrer dans la ronde des mélodies ancestrales.

Chaque village, une troupe artistique

Photo : TH/CVN

"L’objectif de ces danses est d’offrir aux visiteurs un spectacle vivant de la culture Thaï tout en les invitant à partager cette expérience. Avec la xoè, les locaux prennent la main des touristes pour les entraîner dans une ronde où tradition et convivialité se mêlent harmonieusement", a déclaré Mme Luong Thi Hà, du hameau de Xôm, commune de Pa Khoang (ville de Diên Biên Phu).

Chaque village de tourisme communautaire à Diên Biên possède sa propre troupe artistique, composée de jeunes villageois qui, après leurs journées passées aux champs ou sur les brûlis, se réunissent pour pratiquer avec enthousiasme la xoè. Parfois, les anciens du village, garants des formes traditionnelles de cette danse, se joignent à eux, perpétuant ainsi un savoir précieux. Tous partagent un même désir : préserver et transmettre la xoè, véritable âme de la culture Thaï, afin qu’elle continue de rayonner et d’être découverte par les visiteurs du monde entier.

"Je danse depuis 15 ans. J'ai rejoint la troupe artistique de mon village pour donner l'exemple à la jeune génération et préserver l'identité culturelle Thaï", a indiqué Mme Ma Thi Hoà, du hameau de Xôm (commune de Pa Khoang).

"Depuis la création de la troupe artistique du village, les touristes qui visitent Diên Biên expriment également le désir de jouer du +khèn+ et de participer à la danse", a souligné Cà Van Phong, chef du hameau de Xôm (commune de Pa Khoang).

Le tourisme communautaire ne se limite pas à une source de revenus pour les Thai. Il est aussi un vecteur essentiel de la préservation et de la promotion de leur culture. Les danses traditionnelles xoè, au-delà de leur fonction de lien communautaire et de symbole d’hospitalité, sont profondément enracinées dans l’identité ethnique. De même, la gastronomie locale, avec le cơm lam, le poisson de ruisseau grillé et une tasse d’alcool de riz, porte en elle le souffle des montagnes et des forêts, reflet d’une vie simple et en harmonie avec la nature.

Quê Anh/CVN