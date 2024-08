Ninh Binh compte sur Miss Cosmo 2024 pour promouvoir son tourisme

Plus de 70 candidates au concours de beauté Miss Cosmo seront présentes à un défilé de mode intitulé "Hello Cosmo from Vietnam", qui aura lieu en septembre prochain dans l’espace culturel de l’île de Khê Côc, relevant du complexe paysager de Tràng An, dans la province de Ninh Binh (Nord).

Avec la participation de nombreuses candidates venues des quatre coins du monde, Miss Cosmo 2024 sera l’un des événements culturels et artistiques à grande échelle, tant au niveau national qu’international.

Dans le cadre du concours, une série de festivals placée sous le thème "Vivid Vietnam - un Vietnam dynamique" sera organisée dans différentes provinces et villes du Vietnam, notamment dans les destinations touristiques connues. Parmi ceux-ci, les plus marquants seront : "Hello Cosmo from Vietnam" (à Hanoï et Ninh Binh), "Best of Vietnam festival" (à Lâm Dông, dans les hauts plateaux du Centre), ou encore "Best of the world festival 2024 " (à Hô Chi Minh-Ville).

Ces événements contribueront à promouvoir la beauté paysagère, la culture et le tourisme du Vietnam auprès des amis internationaux.

Les candidates à Miss Cosmo 2024 se rendront à Ninh Binh à la mi-septembre prochain pour participer à une série d’activités comme des échanges culturels, des défilés de mode ou activités de promotion patrimoniale. Elles auront l’occasion de visiter et de découvrir la beauté exceptionnelle du complexe paysager de Tràng An - Bai Dinh - Hoa Lu - Khê Côc - Thung Nham. Il s’agit des destinations préférées des touristes vietnamiens et étrangers lors de leur voyage à Ninh Binh.

Le Département provincial de la culture et des sports s’engage à travailler en étroite collaboration avec le comité d’organisation du Miss Cosmo 2024 pour assurer le succès de ces événements, ce qui contribuera à promouvoir la culture et le tourisme local auprès des amis internationaux.

Les événements dans le cadre du Miss Cosmo 2024 permettront d’offrir aux habitants et aux touristes des expériences uniques et l’opportunité de découvrir les cultures d’autres pays du monde. Ils permettront également à la province de Ninh Binh d’attirer davantage de touristes étrangers et de créer un nouvel élan à son développement socio-économique et touristique.

Selon le plan prévu, le défilé de mode "Hello Cosmo from Vietnam" aura lieu dans l’espace culturel de l’île de Khê Côc, qui fait partie du complexe du patrimoine mondial de Tràng An, dans la province de Ninh Binh.

Les candidates à Miss Cosmo 2024 présenteront une collection du styliste de mode vietnamien Lê Thanh Hoa. Cette collection, qui s’inspire de l’identité vietnamienne et des tendances de la mode mondiale, vise à honorer la beauté naturelle et culturelle des sites touristiques et des villages artisanaux traditionnels connus du Vietnam.

Toujours dans le cadre des épreuves du Miss Cosmo 2024, une représentation des costumes nationaux aura lieu dans la zone écotouristique de Thung Nham, province de Ninh Binh également. Il s’agira de l’un des spectacles les plus attendus à ce concours de beauté. Les belles devront présenter au public leurs couleurs nationales à travers des costumes des plus simples aux plus sophistiqués.

Situé dans la province de Ninh Binh, le complexe paysager de Tràng An a été classé en 2014 au patrimoine mondial de l’UNESCO. D’une superficie de plus de 12.000 ha, il s’agit d’un bien mixte, culturel et naturel, englobant trois aires protégées, à savoir l’ancienne capitale de Hoa Lu, le paysage panoramique de Tràng An - Tam Côc - Bich Dông et la forêt à utilisation spéciale de Hoa Lu.

Le site comprend de majestueuses montagnes calcaires et de nombreuses grottes. Montagnes et rivière se confondent dans un paysage harmonieux. Le jeu des plaques tectoniques, qui s’est exercé en ces lieux durant des millions d’années, en a fait un vaste complexe qui constitue un écosystème unique abritant une riche biodiversité.

Ce complexe témoigne aussi de l’histoire humaine puisque de nombreux vestiges préhistoriques, datant de 5.000 à 30.000 ans avant J.-C., ont été découverts dans les grottes Bùi et Trong, qui sont autant de pistes pour tenter de comprendre le mode de vie de nos lointains ancêtres.

Cette année, Ninh Binh vise à attirer 7,5 millions de touristes, dont 900.000 étrangers, générant des recettes totales estimées à plus de 8.200 milliards de dôngs (soit environ 325 millions d'USD), ce qui a contribué à faire du tourisme un secteur économique de pointe de la province en faisant de cette dernière une zone touristique clé du delta du fleuve Rouge et de tout le pays.

