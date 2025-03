Ninh Binh

Pagode Bat Long : alliance sublime entre l'architecture et la nature

La province de Ninh Binh (Nord), réputée pour ses paysages époustouflants et son riche patrimoine culturel et historique, abrite un joyau architectural unique : la pagode Bat Long.

Située sur une petite île au milieu du lac Cá Voi (ou lac Nui Lo), dans la commune de Ninh Nhât, ville de Hoa Lu, province de Ninh Binh, la pagode Bat Long, également connue sous le nom de pagode d’Or, offre un spectacle visuel saisissant. Son architecture remarquable se fond harmonieusement dans le paysage aquatique environnant, créant une véritable peinture vivante.

Joyau historique et culturel

La pagode Bat Long a été reconstruite sur le site de l’ancienne pagode Bat Long Tu, érigée par le roi Lê Dai Hanh il y a plus de 1.000 ans. Elle se distingue par son architecture octogonale unique, symbolisant le culte de rois des Lê.

L’édifice, entièrement en bois de fer noir, arbore des toitures de tuiles à double courbure, typiques des temples anciens. Leurs extrémités, ornées de motifs de dragons et de phénix encadrant une perle, sont dorées à la feuille, créant un effet visuel majestueux.

Autour du sanctuaire principal, trois structures architecturales enrichissent le site, dont une tour de pierre à trois niveaux, érigée sur un îlot circulaire au centre du lac.

L’ensemble du site est parsemé d’arbres et de bonsaïs soigneusement taillés. Cette végétation luxuriante embellit le paysage et, combinée aux vastes étendues d’eau environnantes, maintient une atmosphère fraîche et sereine tout au long de l’année.

Expériences inoubliables

La pagode Bat Long, au-delà de son architecture remarquable, est un lieu de culte et de recueillement prisé des habitants. Son atmosphère paisible attire les visiteurs en quête de sérénité. Ouverte depuis mars 2018, elle a rapidement gagné en popularité grâce à son cadre enchanteur.

Incontournable lors d’une visite à Ninh Binh, la pagode Bat Long offre une expérience mémorable, conjuguant beauté naturelle et richesse culturelle. Y venez découvrir l’harmonie entre architecture et nature, histoire et présent !

L’accès à ce site exceptionnel se faisait jadis par des barques. Désormais, un pont flottant permet aux visiteurs d’accéder à ce lieu de culte unique en toute simplicité.

Texte et photos : Huong Linh/CVN