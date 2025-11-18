Trafic illicite : saisie de 56 tortues radiées à Madagascar

Au total, 56 tortues radiées ont été saisies par les autorités à l'aéroport international de Fascène, à Nosy Be, dans le nord de Madagascar, a annoncé lundi 17 novembre le ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Elles ont été découvertes dans les bagages de deux ressortissants malgaches lors du passage au scanner de contrôle des douanes. Les deux passagers, censés acheminer les tortues jusqu'au Vietnam à travers une escale à Addis-Abéba, en Éthiopie, avaient déjà quitté l'aéroport lors du contrôle et demeurent introuvables, selon le ministère. Une enquête a été immédiatement ouverte afin d'identifier et de retrouver les auteurs de cette tentative d'exportation clandestine. Les tortues saisies ont été prises en charge par les services du ministère.

Xinhua/VNA/CVN