Incendie dans une maison de retraite en Bosnie, le bilan monte à 17 morts

Deux patientes hospitalisées depuis l'incendie début novembre d'une maison de retraite en Bosnie sont décédées, faisant passer à 17 morts le bilan de cette tragédie, a annoncé mardi 18 novembre la porte-parole de l'hôpital de Tuzla.

Le feu s'était déclaré le soir du 4 novembre au 7e étage de l'immeuble, où résidaient surtout des personnes malades et à mobilité réduite. L'incendie a été déclenché par un court-circuit sur le câble d'alimentation d'une radio, selon un rapport d'expertise. Onze résidents de l'établissement ont péri lors de l'incendie, la plupart étouffés par les fumées et intoxiqués au monoxyde de carbone, selon des résultats d'autopsies. Les autres sont décédés dans les jours suivants à l'hôpital. "Deux résidentes de la maison de retraite hospitalisées depuis l'incendie sont décédées au cours des dernières vingt-quatre heures", a annoncé dans un communiqué la porte-parole de l'hôpital, Ersija Asceric Mujedinovic, et deux patients sont toujours hospitalisés.

AFP/VNA/CVN

#incendie #Bosnie #maison de retraite

