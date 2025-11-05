L'ONU met en garde contre l'aggravation de la crise humanitaire à Madagascar

Madagascar est confronté à une crise humanitaire qui s'aggrave, principalement dans les régions du Grand Sud et du Grand Sud-Est, qui ont été frappées par une série de sécheresses, de cyclones et d'autres chocs cette année et l'année dernière, a déclaré mardi un porte-parole de l'ONU.

Avec les effets persistants de la récente sécheresse liée à El Niño et de la saison des cyclones, combinés à une épidémie de paludisme et à des systèmes de santé sous pression, de nombreuses communautés du pays se sont retrouvées avec peu de capacités de redressement, a indiqué Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, lors d'un point presse quotidien, citant le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

"En conséquence, la crise alimentaire à Madagascar s'intensifie", a fait savoir le porte-parole, ajoutant que le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire d'urgence dans la région du Grand Sud devrait quadrupler pour atteindre 110.000 d'ici janvier 2026.

En outre, les cas de malnutrition aiguë sévère dans le Grand Sud ont augmenté au cours de l'année dernière, touchant près de 160.000 enfants, a-t-il déploré.

Cependant, les coupes budgétaires drastiques ont paralysé les opérations humanitaires, obligeant les partenaires des Nations unies, en particulier dans les zones où les besoins humanitaires sont aigus, à mettre fin à leurs activités et à laisser des milliers de personnes sans aide vitale, a-t-il fait remarquer.

M. Haq a souligné que l'Office national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar, avec le soutien des Nations unies et de ses partenaires, a mis en place un plan national d'intervention humanitaire qui nécessite près de 185 millions de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les épidémies jusqu'en avril 2026.

Le plan étant actuellement confronté à un déficit de financement de 125 millions de dollars, les Nations unies lancent un appel de fonds de 85 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents de 1,5 million de personnes dans le pays, a-t-il ajouté.

