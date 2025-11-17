icon search
Présidentielle au Chili : les deux candidats favoris s'affronteront au second tour

Des résultats préliminaires publiés le 16 novembre par le Service électoral chilien (Servel) indiquent que la candidate de gauche Jeannette Jara et le candidat républicain José Antonio Kast devront s'affronter lors d'un second tour des élections présidentielles le 14 décembre, aucun des deux n'ayant réussi à obtenir plus de 50% des voix.

>> Le Chili commencera à rédiger sa nouvelle constitution le 4 juillet

>> Triomphe de la gauche au Chili, Gabriel Boric nouveau président

>> Chili : Gabriel Boric lance sa présidence en citant Allende

Selon le Servel, à 21h00 heure locale (24h00 GMT), avec 77,79% des bulletins du premier tour le 16 novembre ayant été dépouillés, Mme Jara était en tête avec 26,69% des voix, suivie de M. Kast avec 24,15%. En vertu de la loi chilienne, les deux candidats en tête s'affronteront lors d'un second tour si aucun d'entre eux n'obtient plus de la moitié des voix au premier tour. Le président chilien Gabriel Boric a félicité Mme Jara et M. Kast au cours d'une allocution télévisée. "Le 14 décembre, le Chili élira à nouveau le président de notre pays, qui dirigera les destinées de notre patrie pour les quatre prochaines années," a déclaré M. Boric. "Je suis convaincu que le dialogue, le respect et l'affection pour le Chili primeront sur toute divergence," a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN

#Chili #Présidentielle #second tour

