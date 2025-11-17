Présidentielle au Chili : les deux candidats favoris s'affronteront au second tour

Selon le Servel, à 21h00 heure locale (24h00 GMT), avec 77,79% des bulletins du premier tour le 16 novembre ayant été dépouillés, Mme Jara était en tête avec 26,69% des voix, suivie de M. Kast avec 24,15%. En vertu de la loi chilienne, les deux candidats en tête s'affronteront lors d'un second tour si aucun d'entre eux n'obtient plus de la moitié des voix au premier tour. Le président chilien Gabriel Boric a félicité Mme Jara et M. Kast au cours d'une allocution télévisée. "Le 14 décembre, le Chili élira à nouveau le président de notre pays, qui dirigera les destinées de notre patrie pour les quatre prochaines années," a déclaré M. Boric. "Je suis convaincu que le dialogue, le respect et l'affection pour le Chili primeront sur toute divergence," a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN