La Chine enregistre un nombre record de voyages ferroviaires de passagers entre janvier et octobre

Le réseau ferroviaire chinois a enregistré un nombre record de voyages de passagers au cours des dix premiers mois de 2025, selon les données publiées le 16 novembre par la China State Railway Group Co.

Entre janvier et octobre, le nombre de voyages ferroviaires de passagers a atteint 3,95 milliards à travers le pays, en augmentation de 6,4% par rapport à l'année précédente, selon l'opérateur ferroviaire. Depuis le début de l'année, l'opérateur a donné la priorité à la sécurité et au caractère ordonné des voyages, tout en s'efforçant de répondre à la diversité croissante des demandes des passagers, a déclaré l'opérateur, précisant qu'il avait fourni 2.049 services ferroviaires axés sur le tourisme au cours des dix premiers mois, soit une augmentation de 28,1% sur un an. Il a également mis en avant des mesures visant à faciliter les voyages et à les rendre plus abordables, telles que des réductions pour les étudiants, les enfants et d'autres groupes clés.

Xinhua/VNA/CVN

#Chine #tourisme #fer

