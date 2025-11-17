La Chine enregistre un nombre record de voyages ferroviaires de passagers entre janvier et octobre

Entre janvier et octobre, le nombre de voyages ferroviaires de passagers a atteint 3,95 milliards à travers le pays, en augmentation de 6,4% par rapport à l'année précédente, selon l'opérateur ferroviaire. Depuis le début de l'année, l'opérateur a donné la priorité à la sécurité et au caractère ordonné des voyages, tout en s'efforçant de répondre à la diversité croissante des demandes des passagers, a déclaré l'opérateur, précisant qu'il avait fourni 2.049 services ferroviaires axés sur le tourisme au cours des dix premiers mois, soit une augmentation de 28,1% sur un an. Il a également mis en avant des mesures visant à faciliter les voyages et à les rendre plus abordables, telles que des réductions pour les étudiants, les enfants et d'autres groupes clés.

Xinhua/VNA/CVN