Indonésie : 11 morts suite au glissement de terrain survenu dans le centre de Java

Le chef du bureau de recherche et de secours de Cilacap, Muhammad Abdullah, a indiqué que les victimes avaient été retrouvées sur plusieurs chantiers. L'opération de recherche et de secours a été temporairement interrompue en fin d'après-midi en raison des conditions météorologiques défavorables. Les efforts devraient reprendre tôt dimanche matin, la sécurité du personnel étant prioritaire, a ajouté M. Abdullah. Des glissements de terrain déclenchés par de fortes pluies ont frappé jeudi soir les hameaux de Cibuyut et Tarukahan du village de Cibeunying.
Xinhua/VNA/CVN