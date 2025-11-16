Indonésie : 11 morts suite au glissement de terrain survenu dans le centre de Java

Les équipes indonésiennes de recherche et de secours ont retrouvé huit corps supplémentaires samedi 15 novembre, lors du troisième jour des opérations consécutives à un glissement de terrain dans le village de Cibeunying, dans le district de Cilacap, province de Java central, portant le nombre total de victimes retrouvées à 11, tandis que 10 personnes sont toujours portées disparues, ont déclaré les autorités.

Le chef du bureau de recherche et de secours de Cilacap, Muhammad Abdullah, a indiqué que les victimes avaient été retrouvées sur plusieurs chantiers. L'opération de recherche et de secours a été temporairement interrompue en fin d'après-midi en raison des conditions météorologiques défavorables. Les efforts devraient reprendre tôt dimanche matin, la sécurité du personnel étant prioritaire, a ajouté M. Abdullah. Des glissements de terrain déclenchés par de fortes pluies ont frappé jeudi soir les hameaux de Cibuyut et Tarukahan du village de Cibeunying.

Xinhua/VNA/CVN