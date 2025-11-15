Les États-Unis acceptent de réduire à 15% leurs droits de douane sur les produits suisses

Les autorités américaines ont accepté de faire passer leurs droits de douane sur les importations suisses de 39% à 15%, a annoncé vendredi 14 novembre la Maison Blanche dans un communiqué.

>> La filière bois cherche des solutions aux défis liés aux droits de douane américains

>> Donald Trump dit que les négociations commerciales avec le Canada sont "rompues"

>> Droits de douane : Trump rejette la main tendue du Canada

Après des mois de négociations, les États-Unis et la Suisse, rejoints par le Liechtenstein, ont conclu un accord-cadre commercial, a-t-elle indiqué. Dans le cadre de celui-ci, les entreprises suisses et liechtensteinoises investiront environ 200 milliards de dollars aux États-Unis, dont au moins 67 milliards en 2026. Dans le but de créer des milliers d'emplois dans les 50 États américains, ces investissements concerneront plusieurs secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, les machines, les produits médicaux, l'aérospatiale, la construction, la fabrication de pointe, la fabrication d'or et les infrastructures énergétiques, a précisé la Maison Blanche.

Xinhua/VNA/CVN