La Russie compte livrer trois avions de transport régional Il-114-300 en 2026

Trois avions de transport régional Il-114-300 de fabrication russe devraient être livrés en 2026, a annoncé vendredi 14 novembre le vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Guennadi Abramenkov.

Selon lui, les compagnies aériennes prévoient d'exploiter ces appareils sur des liaisons dans l'Extrême-Orient russe, en Sibérie et dans les régions septentrionales, où les aéroports disposent d'infrastructures limitées et sont confrontés à des conditions météorologiques difficiles.

M. Abramenkov a déclaré que le constructeur de cet appareil, United Aircraft Corporation, qui fait partie du géant aéronautique russe Rostec, travaille avec des compagnies aériennes et des sociétés de leasing afin de développer un modèle financier pour l'exploitation de cet avion de ligne.

L'Il-114-300, version modernisée de l'Il-114, est destiné à remplacer les An-24 vétustes, ainsi que les avions de transport régional de fabrication étrangère. Conçu pour les liaisons locales et régionales, il peut décoller et atterrir sur des pistes courtes et non goudronnées et est adapté aux régions isolées et arctiques.

Xinhua/VNA/CVN