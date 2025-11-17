Aucun enrichissement d'uranium n'est actuellement effectué en Iran

"À l'heure actuelle, aucun enrichissement d'uranium n'est effectué en Iran, car nos installations d'enrichissement ont été attaquées," a-t-il dit en marge d'une conférence internationale dans la capitale iranienne, Téhéran, selon l'agence de presse officielle IRNA. Le droit de l'Iran à l'enrichissement d'uranium et à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire est "indéniable" et devrait être reconnu par la communauté internationale, y compris les États-Unis, a affirmé le ministre des Affaires étrangères.M. Araghchi a fait savoir qu'il n'y avait pas d'installations nucléaires et d'enrichissement d'uranium non déclarées en Iran et que toutes les installations nucléaires iraniennes étaient sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Commentant la possibilité d'une reprise des négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis, il a noté que l'approche actuelle du gouvernement américain n'indiquait en aucun cas sa volonté de mener des négociations équitables sur un pied d'égalité afin de préserver les intérêts mutuels.

