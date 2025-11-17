La Grèce et l'Ukraine signent un accord sur la fourniture de GNL

Selon l'agence de presse officielle grecque AMNA, la lettre d'intention conclue entre la société grecque DEPA Commercial et la société ukrainienne Naftogaz permettra l'acheminement de gaz naturel liquéfié (GNL) américain vers l'Ukraine via le soi-disant "Corridor Vertical" de décembre 2025 à mars 2026. L'accord a été signé à Athènes en présence du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et de M. Zelensky. M. Mitsotakis a déclaré que cet accord offrirait à l'Ukraine "des sources d'énergie diversifiées et fiables", soulignant que la Grèce est devenue un centre important pour les flux gaziers vers l'Europe centrale et orientale. Au cours de la visite, les deux dirigeants ont également abordé les efforts de reconstruction en Ukraine, la coopération en matière de défense et l'intégration euro-atlantique.

Xinhua/VNA/CVN