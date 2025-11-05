L'UA nomme un envoyé spécial à Madagascar

M. Farah, conseiller principal du ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales de Djibouti, apportera à son nouveau poste une riche expertise et une grande expérience, et jouera un rôle important dans la promotion de la prévention et du règlement des conflits, de la diplomatie préventive, de la médiation transformatrice et du dialogue, a précisé lundi 3 novembre la même source. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la feuille de route établie par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, à la suite de ses réunions des 14 et 15 octobre, qui ont examiné la situation politique actuelle à Madagascar, a-t-on ajouté de même source. Selon l'UA, le mandat de M. Farah comprend l'intensification des engagements avec les autorités gouvernementales, les dirigeants de la jeunesse, la société civile, les acteurs et organisations régionaux, ainsi que toutes les parties prenantes concernées, en vue de favoriser un dialogue inclusif, de parvenir à un consensus et de promouvoir la compréhension mutuelle en vue d'un règlement pacifique de la crise et du rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel dans cette nation insulaire.

APS/VNA/CVN