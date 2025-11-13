Le PIB de Monaco franchit la barre des 10 milliards d'euros

Le PIB de Monaco a dépassé pour la première fois la barre des 10 milliards d'euros en 2024, confirmant un virage spectaculaire depuis la crise du COVID avec une croissance sur un an de 8,8%, a annoncé l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques (Imsee).

Légèrement inférieur à six milliards d'euros en 2020, le PIB monégasque s'est établi à 10,24 milliards en 2024, soit une progression annuelle moyenne corrigée de l'inflation de près de 12% sur les cinq dernières années, selon le rapport de l'Imsee publié lundi 10 novembre. Ces chiffres s'accompagnent d'une hausse de 5,5% de l'emploi dans le secteur privé, qui a atteint en 2024 plus de 60.400 salariés. Alors que la petite principauté méditerranéenne de 2 km² ne compte que 38.000 résidents, sa bonne santé économique irrigue les territoires voisins : 80% des salariés du secteur privé monégasque vivent en France et 9% en Italie.

