Équateur : au moins 13 morts dans un accident de la route dans le Centre

L'accident s'est produit à 13h00 heure locale, lorsque le bus qui effectuait la liaison entre Simiatug et Ambato a quitté la route et a plongé dans un profond ravin, a rapporté le média Expreso. Les équipes de secours, les pompiers, la police et l'armée ont été déployés sur place pour répondre à l'urgence avec le soutien d'ambulances, a-t-il ajouté. Les autorités ont confirmé que parmi les victimes figuraient des enfants et des adultes appartenant à trois familles, dont les corps ont été transportés à la morgue de la ville de Guaranda, dans la province de Bolivar. Les blessés ont été transférés vers plusieurs hôpitaux afin de recevoir des soins médicaux.

Xinhua/VNA/CVN