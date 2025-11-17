icon search
mask
Brefs / International
Équateur : au moins 13 morts dans un accident de la route dans le Centre

Au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 20 autres blessées le 16 novembre après qu'un bus interprovincial s'est renversé sur une route dans la province équatorienne de Bolivar (Centre), selon les médias locaux.

>> Équateur : un incendie met à l'arrêt la plus grande raffinerie du pays

>> Équateur : 8 morts et 3 blessés dans une fusillade devant une boîte de nuit

>> Équateur : au moins 17 morts lors d'affrontements entre prisonniers

L'accident s'est produit à 13h00 heure locale, lorsque le bus qui effectuait la liaison entre Simiatug et Ambato a quitté la route et a plongé dans un profond ravin, a rapporté le média Expreso. Les équipes de secours, les pompiers, la police et l'armée ont été déployés sur place pour répondre à l'urgence avec le soutien d'ambulances, a-t-il ajouté. Les autorités ont confirmé que parmi les victimes figuraient des enfants et des adultes appartenant à trois familles, dont les corps ont été transportés à la morgue de la ville de Guaranda, dans la province de Bolivar. Les blessés ont été transférés vers plusieurs hôpitaux afin de recevoir des soins médicaux. 

Xinhua/VNA/CVN

#Équateur #transport #accident

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top