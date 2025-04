Dông Nai célèbre les 50 ans de la réunification nationale avec des montgolfières

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Dông Nai (Sud) a annoncé les festivals de céramique et de montgolfières de Dông Nai 2025, événements culturels et touristiques majeurs célébrant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Photo : Xuân Dào/CVN

Le festival de montgolfières se déroulera du 27 au 30 avril et proposera des vols le matin (06h30-09h30) et l’après-midi (16h00-18h00). Il s’agira du plus grand événement de montgolfières jamais organisé au Vietnam.

Les visiteurs peuvent profiter d’une entrée gratuite, faire des promenades en montgolfière jusqu’à 50 m de haut et explorer l’intérieur des ballons.

D’autres activités passionnantes incluent des démonstrations de parapente, des expositions d’avions ultralégers, des spectacles de cerfs-volants et une éblouissante nuit de lanternes le long de la rivière de Dông Nai le soir du 30 avril.

Parallèlement, le Festival de céramique de Dông Nai 2025 se tiendra au Centre provincial des événements et des affaires extérieures de la ville de Bên Hoà.

La cérémonie d’ouverture est prévue le soir du 27 avril. Les visiteurs auront l’occasion d’admirer des œuvres en céramique uniques de Biên Hoà et des villages d’artisanat traditionnel du pays, ainsi que des événements thématiques tels que des tables rondes, un concours de création de logo et un concours photo sur le thème de la céramique.

Le festival propose également des expositions culturelles, des jeux folkloriques traditionnels, des échanges internationaux et un concours de création artistique, offrant ainsi un espace dynamique et inclusif à la communauté.

Selon Bùi Thanh Nam, directeur adjoint du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, ces deux événements non seulement promeuvent la culture traditionnelle, mais contribuent également à stimuler le tourisme, tout en créant une dynamique pour le développement des services locaux de restauration, d’hébergement et de divertissement.

À cette occasion, Dông Nai vise également à élargir la coopération nationale et internationale dans les domaines de la culture, du commerce et du tourisme.

VNA/CVN