Un café recrée l’atmosphère des gares d’antan à Dông Nai

>> L’écotourisme a le vent en poupe à Dông Nai

>> Le choix de l’écotourisme pour Dông Nai

>> Admirer la rue florale le long de la rivière Dông Nai

Photo : CTV/CVN

Installé dans une ruelle de la rue Trân Hung Dao, le café Sân Ga a ouvert ses portes en mars 2025. Il s’inspire des gares du Vietnam du début des années 1900. Sa propriétaire, Hanh Nguyên (18 ans), explique que l’idée est née de sa passion pour les trains et des souvenirs liés aux anciennes gares. “Je voulais créer un espace où chacun puisse se détendre, comme s’il attendait le départ d’un train”, confie-t-elle.

Le café est aménagé dans une maison coloniale française de plus de 100 ans, dont l’architecture ancienne a été préservée. Les murs en briques brutes et les toits en tuiles constituent les éléments clés de la décoration, recréant l’atmosphère d’une gare d’époque.

Dans l’espace extérieur, de nombreuses plantes sont disposées autour d’un tronçon de rails de plus de 10 m, installé le long de la véranda avec un chemin pavé. Selon la propriétaire, l’endroit préféré des clients est l’angle de la terrasse, qui offre une vue dégagée sur les rails.

“Je trouve que cet endroit est très beau et très photogénique”, partage Minh Diêu, venue du district de Long Thành, province de Dông Nai.

Ambiance nostalgique

D’une superficie d’environ 500 m², le café possède deux étages et peut accueillir plus de 200 clients. L’espace est organisé en différentes zones, adaptées à la fois à la détente, au travail en groupe, en intérieur ou en plein air.

Photo : CTV/CVN

Le rez-de-chaussée dispose de nombreuses fenêtres, permettant de profiter de la lumière naturelle.

Le mobilier en bois, associé à des lumières jaunes chaleureuses, crée une ambiance nostalgique. La porte d’entrée du café est conçue comme une porte de wagon. L’espace intérieur est divisé en plusieurs petits coins. Chacun a son propre style, mais tous évoquent l’image d’une gare.

Le grenier est aménagé avec des fenêtres aux dimensions typiques des wagons. De cet endroit, les clients peuvent déguster une boisson tout en admirant le jardin.

Selon la propriétaire, il a fallu près d’un an pour collecter des archives et des images anciennes sur les gares vietnamiennes, y compris celle de Biên Hòa.

“J’aime bien le café pour son espace spacieux et sa touche rétro. Proche de chez moi, j’y viens souvent avec mes amis pour déguster des boissons et prendre des photos”, confie Tuong Vy, étudiante en première année à l’Université d’agriculture et de foresterie de Hô Chi Minh-Ville.

Sân Ga propose plus de 30 boissons et pâtisseries, dont du café, du thé et des jus de fruits. Chaque boisson coûte entre 40.000 et 65.000 dôngs en libre-service. Les matins de week-end, des petits déjeuners sont également proposés.

L’espace extérieur est aéré, avec une cour spacieuse et de nombreuses tables basses favorisant les échanges entre amis. Le café est ouvert de 07h00 à 23h00, accueillant environ 400 clients par jour, surtout le matin et le soir. Les soirs de week-end, des concerts acoustiques sont organisés pour le plaisir des visiteurs.

Quang Huy - Nguyên Thành/CVN