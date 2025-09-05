Tourisme

Dông Tháp : l’expérience insolite de la perle d’eau douce

Au cœur du Delta du Mékong, la province de Dông Tháp séduit les voyageurs par ses paysages verdoyants, ses canaux sinueux et la douceur de sa vie rurale. Mais au-delà des balades en sampan et des marchés flottants pittoresques, une nouvelle expérience attire de plus en plus de visiteurs : celle de récolter sa propre perle d’eau douce, dans un cadre écologique où la nature et l’innovation se rencontrent.

C’est au jardin écologique Hoàng Hảo que cette aventure hors du commun prend vie. Depuis près de deux ans, ce site original transforme un simple étang en une destination où le tourisme devient interactif, éducatif et gourmand à la fois.

Du rêve d’ingénieur à l’écotourisme innovant

Derrière ce projet se cache Nguyên Hoàng Hao, 39 ans, ingénieur en technologies de l’information. Après plusieurs années dans le monde de la high-tech, il décide de tourner la page pour concrétiser une passion : créer un espace où l’écotourisme rime avec découverte et authenticité.

En 2023, il se lance dans l’élevage de moules perlières d’eau douce, une idée encore rare au Vietnam. Son ambition : non seulement produire des perles de qualité, mais aussi permettre aux visiteurs de vivre chaque étape de leur formation, du bassin jusqu’au bijou.

Les débuts sont pourtant semés d’embûches. La première génération de moules ne survit pas au passage de l’eau salée à l’eau douce. “Le moindre paramètre – pH, oxygène, qualité microbiologique – doit être parfaitement maîtrisé. J’ai passé des mois à analyser et à ajuster chaque détail”, raconte M. Hảo. Grâce à sa persévérance et à l’appui d’experts, les premières perles de qualité voient enfin le jour après plusieurs tentatives.

Une expérience touristique unique au Vietnam

Aujourd’hui, le jardin écologique Hoàng Hảo s’étend sur 12.000 m², dont 1.700 m² dédiés aux bassins d’élevage. Plus de 1.000 moules d’eau douce y sont soigneusement entretenues, chacune atteignant l’âge et la taille idéals avant d’être greffée. L’eau, constamment filtrée et exempte de produits chimiques, garantit des perles brillantes et durables.

Mais ce qui rend le lieu si spécial, c’est la participation active des visiteurs. Ici, chacun peut pêcher son propre moule, assister à l’ouverture et à l’extraction des perles, savourer ensuite la chair du coquillage, cuisinée sur place selon ses envies.

“Une moule peut parfois contenir deux ou trois perles. Et si, par hasard, elle n’en renferme aucune, nous la remplaçons aussitôt : chaque visiteur repart avec un souvenir unique”, sourit M. Hảo.

Pour environ 800.000 dôngs, l’expérience inclut la perle récoltée, le repas à base de moule et, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de transformer leur perle en bijou personnalisé, réalisé par des artisans partenaires et livré dans la journée.

Un modèle durable et éducatif

Au-delà de l’aspect ludique et touristique, le projet mise sur la durabilité. Les moules cohabitent avec des poissons d’ornement, créant un écosystème équilibré et réduisant les coûts d’alimentation grâce au recyclage des déchets organiques.

Le succès est au rendez-vous : plus de 200 visiteurs franchissent chaque jour les portes du jardin Hoàng Hảo. Et l’avenir s’annonce prometteur : l’ouverture de bassins pédagogiques hors-sol est prévue pour accueillir des groupes scolaires et sensibiliser les enfants à la biologie et à la protection de l’environnement.

Une nouvelle fierté pour le delta du Mékong

Avec son concept original, alliant écotourisme, artisanat et gastronomie, le jardin écologique Hoàng Hảo illustre parfaitement la capacité du delta du Mékong à innover tout en préservant son authenticité.

Pour les voyageurs en quête d’expériences uniques, récolter une perle d’eau douce sous le soleil de Dông Tháp n’est pas seulement un souvenir à rapporter : c’est aussi une immersion dans un Vietnam créatif, durable et profondément attaché à sa nature.

Texte et photos : Quang Châu/CVN