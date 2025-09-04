ITE HCMC 2025 : un gala exceptionnel "Soirée du Vietnam"

Le 3 septembre au soir à Hô Chi Minh-Ville, la "Soirée du Vietnam", un programme artistique placé sous le thème "Shape of Việt Nam" (La forme du Vietnam), a eu lieu dans le cadre du 19 e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC) 2025, qui se déroule au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) du 4 au 6 septembre.

Cet événement est aussi un pont culturel, un lieu où convergent les valeurs les plus fondamentales du peuple, de la culture et de la gastronomie vietnamiennes, transmettant aux amis internationaux l'image d'un pays paisible et riche d'identités.

L’événement a vu la présence du Vice-Premier ministre Mai Van Chinh, du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, des dirigeants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ainsi que d’invités nationaux et étrangers. Environ 700 délégués internationaux, venus de 32 pays et territoires, ont participé, faisant de cette rencontre un important espace d’échanges culturels, de coopération et de promotion touristique.

Dans son discours d'ouverture, Nguyên Văn Được, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné qu'Hô Chi Minh-Ville apparaît aujourd'hui comme une mégalopole dynamique et créative, premier centre économique et financier du pays, et en même temps comme une destination touristique internationale attractive, où tradition et modernité se mêlent.

Nguyên Văn Được a ajouté que: "Ce programme artistique est aussi un accueil chaleureux de Hô Chi Minh-Ville à ses amis du monde entier, avec un nouveau visage, un nouvel espace et un nouveau potentiel : une mégapole moderne, premier centre économique et financier dynamique du pays, dotée d'un système d'infrastructures de transport et de logistique de plus en plus développé et de solides connexions interrégionales et internationales. Une mégapole qui fusionne harmonieusement de nombreuses cultures, où les identités traditionnelles se mêlent à des modes de vie modernes et créatifs. Une mégapole à l'histoire unique, avec des montagnes, des forêts, des rivières et des mers, avec la première île de Ramsan au Vietnam, et une réserve de biosphère de mangrove reconnue par l'UNESCO… C’est une mégapole qui devient progressivement un centre d'événements régionaux et de MICE, et en même temps une destination touristique attractive, dynamique et prometteuse".

Le gala "Soirée du Vietnam" s'est ouvert avec la danse d'ombres "Bienvenue à Hô Chi Minh-Ville" et le mashup "Venez à notre peuple vietnamien - Bonjour Hô Chi Minh-Ville". Ce sont les messages chaleureux et amicaux que le Vietnam adresse à ses amis du monde entier. Le public a ensuite été guidé à travers le court-métrage "Hô Chi Minh-Ville : flux de la Quintessence", dressant le portrait d'une ville dynamique et colorée, à la fois préservée du patrimoine et débordante de vitalité. S'en sont suivis le spectacle de chants et de danses d’art militaire "Quintessence de la culture", la présentation de la collection de l’áo dài "Quintessence du patrimoine"…

Par ailleurs, ce programme artistique a également présenté au public "Soirée du Vietnam : gastronomie - la quintessence de la culture du riz". La cuisine vietnamienne n'est pas seulement un plat, c'est aussi un voyage culturel. Dans chaque saveur, chaque mode de préparation et de dégustation, les convives peuvent ressentir la profondeur de l'histoire, le raffinement du mode de vie, ainsi que l'âme rustique et hospitalière des autochtones. C'est à travers la cuisine que l'identité culturelle du Vietnam se transmet de manière vivante et intime, touchant le cœur de chaque visiteur, même de loin.

Pour ce programme, de la cérémonie d'ouverture aux plats typiques de la cuisine vietnamienne, Hô Chi Minh-Ville a fait preuve d'une grande attention pour accueillir des invités de marque du monde entier et créer l'image la plus représentative et la plus vivante d'une destination touristique diversifiée et de services de haute qualité. La cérémonie d'ouverture unique, où les délégués versent des bols de riz dans un pot en terre cuite, est une image magnifique qui symbolise non seulement l'abondance, mais aussi les vœux de solidarité et de prospérité pour tout le monde.

