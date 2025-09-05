Congés de la Fête nationale : un moteur pour le tourisme et la consommation intérieure

Les vacances de quatre jours, du 30 août au 2 septembre, ont non seulement généré d’importantes recettes pour le secteur touristique, mais ont également stimulé la consommation intérieure, avec une forte demande pour la restauration, le shopping et les déplacements. Cette année, les congés de la Fête nationale ont été marqués par un essor sans précédent du tourisme intérieur.

Photo : VNA/CVN

Hanoï a accueilli environ 2,08 millions de visiteurs, générant près de 4.500 milliards de dôngs (170,5 millions de dollars), soit une hausse de 80 % par rapport à la même période de 2024.

Hô Chi Minh-Ville a reçu près de 1,45 million de touristes, pour un chiffre d'affaires estimé à 4.410 milliards de dôngs, soit le double de l'an dernier. Les pôles touristiques du Centre ont également confirmé leur attractivité : Dà Nang (620.000 visiteurs, +24 %), Khanh Hoà (plus de 900.000 visiteurs, 936 milliards de dôngs), et Huê (196.000 visiteurs, 310 milliards de dôngs, +134 %).

Ces résultats soulignent l'importance croissante des vacances longues, devenues incontournables pour les Vietnamiens.

Dans plusieurs villes, les hôtels 4 et 5 étoiles ont affiché des taux d'occupation supérieurs à 80%, certains étant complets. Les compagnies aériennes ont enregistré une hausse de 20 à 25% de passagers, et l'aéroport international Tân Son Nhât a accueilli en moyenne 125.000 voyageurs par jour pendant la période de pointe.

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Anh Tùng, de l'Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville, les dépenses moyennes ont atteint 2 millions de dôngs par visiteur et par jour. Les dépenses sociales directes totales pourraient ainsi dépasser 72.000 milliards de dôngs, soit l'équivalent de 0,8 à 1 % du PIB trimestriel, illustrant le rôle crucial du tourisme dans la consommation à court terme.

Cet afflux a également profité aux producteurs agricoles, aux services alimentaires, aux carburants et à la logistique. La restauration dans de nombreux centres touristiques a vu ses revenus croître d'environ 30%, tandis que les transports publics, taxis, chemins de fer et compagnies aériennes ont progressé de 20 à 25%.

Les experts estiment toutefois nécessaire de transformer ce regain saisonnier en moteur de croissance durable. Trân Anh Tùng a suggéré de bâtir un écosystème favorisant le cycle tourisme–consommation, via des liens régionaux et des facilités de microcrédit.

Il a recommandé aux localités d'attirer la demande en proposant des réductions sur les billets d'entrée, des promotions pour les séjours de week-end ou encore des circuits interprovinciaux, tandis que les banques pourraient offrir des plans de paiement à 0% pendant trois mois sur les forfaits vacances.

De son côté, le professeur agrégé Nguyên Huu Huân a souligné l'importance d'un "calendrier événementiel" considéré comme une véritable infrastructure économique. Selon lui, annoncer à l'avance les festivals, événements sportifs ou conférences MICE permettrait aux entreprises de concevoir des offres touristiques, gastronomiques et commerciales adaptées pour assurer des revenus réguliers.

Parallèlement, il convient de stimuler la consommation locale grâce au cashback, aux réductions, à des incitations fiscales, à des programmes nationaux de fidélité et à des titres de transport intégrés.

VNA/CVN