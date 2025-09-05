Lang Son et Hô Chi Minh-Ville renforcent leur coopération dans le secteur touristique

Le 4 septembre, dans la mégapole du Sud, la province de Lang Son (Nord) a organisé une conférence de présentation du géoparc mondial de l’UNESCO, placée sous le thème "Flux de vie dans la terre sacrée", ouvrant des opportunités de coopération stratégique avec Hô Chi Minh-Ville dans le développement du tourisme.

Photo: Tân Dat/CVN

L’événement a attiré un grand nombre d’entreprises et d’investisseurs, marquant une étape importante dans la promotion du potentiel touristique géologique et culturel unique de la province de Lang Son. Lors de la conférence, le représentant de la localité a proposé un voyage à la découverte de Lang Son, où la vie se nourrit et se développe en harmonie avec la culture, l’histoire et la nature, toutes marquées par l’empreinte d’une terre sacrée.

Parallèlement, la province souhaite faire découvrir aux entreprises, aux investisseurs et aux touristes le potentiel géotouristique de Lang Son, ainsi que promouvoir la beauté du territoire, des habitants, de la culture, de l’histoire, des atouts, des produits et services touristiques, des caractéristiques culturelles traditionnelles et des destinations typiques. Lang Son souhaite également créer des opportunités pour les entreprises et les professionnels du secteur afin de favoriser l’échange d’informations et le développement du marché, collaborer avec les agences de voyages pour concevoir et exploiter des circuits et itinéraires touristiques, et stimuler la croissance du tourisme local.

Photo: VNA/CVN

Un potentiel unique et diversifié

Lang Son, province montagneuse du Nord-Est du Vietnam, est limitrophe du Guangxi (Chine). Elle dispose de deux postes frontières internationaux, d’un réseau routier national pratique et d’une ligne ferroviaire internationale. Ces atouts font de Lang Son une porte d’entrée importante pour le tourisme national et international.

S’exprimant lors de la conférence, M. Luu Ba Mac, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Lang Son, a souligné : "Le tourisme est un secteur économique clé, contribuant grandement au développement socio-économique. En 2024, Lang Son a accueilli 4,216 millions de visiteurs, soit une augmentation de 7,6% par rapport à l’année précédente, dont le nombre de visiteurs internationaux a connu une croissance de 312,8%. Le géotourisme deviendra un secteur clé, renforçant ainsi l’image de marque de Lang Son".

Le géoparc mondial de Lang Son a été reconnu par l’UNESCO le 17 avril 2025. Il s’étend sur près de 5.000 km² et abrite plus de 100 sites géologiques, culturels et archéologiques. Les visiteurs peuvent explorer la vallée calcaire, la vallée de Dông Lâm, le col de Chi Lang, les sites de vestiges révolutionnaires, découvrir le culte de la Déesse Mère au temple de Bac Lê et au temple de la Déesse Mère de Dông Dang, et s’immerger dans la vie culturelle des peuples autochtones en séjournant chez l’habitant.

Photo: VNA/CVN

M. Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, a souligné que le géoparc mondial de Lang Son est le quatrième parc vietnamien reconnu par l’UNESCO. Ce parc présente non seulement une valeur géologique, mais aussi un confluent de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles, d’une histoire révolutionnaire et de paysages naturels majestueux, en particulier la richesse et la diversité de la culture des communautés autochtones. Par conséquent, l’industrie touristique locale doit mettre en œuvre des solutions et programmes spécifiques pour exploiter efficacement les valeurs du géoparc mondial UNESCO de Lang Son, dans le but de servir les intérêts des populations et des localités, ainsi que des touristes nationaux et étrangers à travers des activités touristiques.

La conférence "Flux de vie en terre sacrée" invite les visiteurs à vivre un voyage mêlant nature, culture et histoire, où chaque vallée, montagne et temple raconte une histoire de vie et de culture autochtone. Parallèlement, cet événement ouvre des perspectives de coopération, d’investissement et de développement durable, faisant de Lang Son une destination géologique de premier plan au Vietnam et à l’international.

Mme Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a expliqué qu’en tant que l’un des plus grands marchés touristiques du pays, Hô Chi Minh-Ville accorde toujours une grande importance à la promotion conjointe du tourisme avec de nombreuses localités nationales et internationales. Pour le géoparc mondial UNESCO de Lang Son, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville accompagne et continuera d’accompagner sa promotion auprès des marchés potentiels, en collaborant à la création de circuits touristiques régionaux. La connexion des destinations touristiques à l’échelle nationale, y compris la province de Lang Son, permet non seulement de partager des ressources, mais constitue également un engagement de Hô Chi Minh-Ville en faveur d’un développement durable du tourisme vietnamien, intégrant les tendances de la transformation numérique et de la transition verte du secteur.

Photo: VNA/CVN

Coopération entre Lang Son et Hô Chi Minh-Ville

L’un des points forts de la conférence réside dans le lien stratégique entre Lang Son et Hô Chi Minh-Ville pour le développement touristique sur la période 2020-2025. Ce partenariat crée les conditions favorables à la mise en place de circuits uniques, à la diversification des produits touristiques, à l’amélioration de la qualité des services et à l’optimisation de l’accueil des visiteurs nationaux et internationaux.

M. Luu Ba Mac a souligné: "La coopération avec Hô Chi Minh-Ville permet à Lang Son d’améliorer sa compétitivité, de développer une marque touristique unique et, parallèlement, d’optimiser le potentiel naturel, culturel et historique de la région".

Tân Dat/CVN