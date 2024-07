Le marché nocturne de Tua Chùa, un lieu unique dans la province de Diên Biên

Le district de Tua Chùa, dans la province de Diên Biên (Nord), a investi dans le développement du marché nocturne de Tua Chùa pour en faire un produit touristique unique, afin de préserver et de promouvoir les valeurs et traditions culturelles des groupes ethniques du Vietnam.

>> Les sites historiques de Diên Biên accueillent un afflux de touristes

>> La victoire de Diên Biên Phu, source d’inspiration pour tous les peuples

Photo : VNA/CVN

Chaque samedi, alors que le soleil se couche progressivement, les populations ethniques de tous les villages de montagne du district de Tua Chùa affluent vers le marché nocturne.

La particularité du marché nocturne de Tua Chùa est que les pavillons ne vendent que par retransmission en direct. Les articles vendus sont principalement des produits agricoles et forestiers locaux. Chaque vendeur utilise entre quatre et huit smartphones, tous connectés à Internet et diffusant en continu des ventes en direct avec des centaines d'articles vendus chaque nuit.

En arrivant au marché nocturne de Tua Chùa, en plus de la scène animée avec des pavillons de diffusion en direct, les visiteurs peuvent également s'immerger dans l'espace culturel avec des expositions d'art spéciales réalisées par des équipes d'arts du spectacle locales.

Les visiteurs peuvent également déguster des plats typiques de montagne tels que le thang cô (soupe avec différents types de viande et d'intestins), la viande de chèvre et le vin Mong Pe.

Officiellement lancé depuis octobre 2022, le marché nocturne est actuellement non seulement un lieu pour aider les habitants à présenter et promouvoir les produits locaux, mais contribue également à diffuser la culture unique des minorités ethniques de la région.

Nguyên Minh Tuân, vice-président du Comité populaire du district de Tua Chùa, a déclaré que même s'il n'était pas opérationnel depuis longtemps, le marché nocturne de Tua Chùa était véritablement devenu une destination attrayante et un produit touristique unique de la ville.

Le nombre de visiteurs augmente chaque semaine, ce qui montre que l'attrait du lieu pour les touristes augmente. Au cours du processus d'exploitation, le quartier a apporté des améliorations pour attirer de plus en plus de touristes sur le marché.

La province de Diên Biên prévoit que Tua Chùa devienne une zone touristique nationale d'ici 2030. Outre les avantages des paysages naturels tels que les plateaux rocheux, les grottes et les cultures ethniques, le marché nocturne est également l'un des points forts que la localité a progressivement construit pour devenir un produit touristique particulier, contribuant ainsi à faire du tourisme un secteur économique clé pour le développement socio-économique du district de Tua Chùa en particulier et de Diên Biên en général.

VNA/CVN