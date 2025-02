La Fête des fleurs de bauhinie de Diên Biên promet des expériences inoubliables

La Fête des fleurs de bauhinie 2025 et la 8 e Journée culturelle, sportive et touristique des groupes ethniques de la province de Diên Biên se tiendront du 13 au 16 mars, a annoncé mercredi 19 février le Comité populaire provincial.

Photo : VNA/CVN

Les principales activités de la fête comprendront une cérémonie d’offrande d’encens au temple des martyrs tombés sur le champ de bataille de Diên Biên Phu, la cérémonie d’ouverture accompagnée d’un spectacle artistique spécial et d’un feu d’artifice, un festival de chants et danses folkloriques des groupes ethniques, ainsi que la représentation de leurs fêtes et rituels traditionnels.

Les compétitions sportives incluront le lancer de balles d'étoffe, le tir à l'arbalète, le pilonnage du bánh dày (galette de riz gluant), le tir à la corde, la poussée de vélos, etc.

En outre, un concours de présentation de la culture et du tourisme locaux, un espace culturel des zones montagneuses, un défilé de rue intitulé "Couleurs de Diên Biên", un concours de beauté et un programme "presstrip" seront organisés.

Toujours en mars, Diên Biên accueillera également le 18e Championnat national de la poussée de bâtons, le 12e Championnat national de tir à la corde, ainsi que la fête de Thanh Ban Phu. La province se prépare également à une fête de vénération de l'eau, prévue en avril prochain.

VNA/CVN