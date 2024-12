Diên Biên : la zone frontalière de Muong Nhé possède de nombreux atouts touristiques

Muong Nhé, un district frontalier de la province de Diên Biên, le point le plus au Nord-Ouest du pays, est une région dotée de paysages naturels majestueux et de cultures ethniques diverses, avec un grand potentiel pour développer le tourisme de découverte et d'expérience.

Photo : Xuan Tu/VNA/CVN

Muong Nhé est connu pour abriter le village d'A Pa Chai, situé au sommet de Khoan La San, à l'intersection du Vietnam, du Laos et de la Chine. La borne 0, située à une altitude de 1.864 m au-dessus du niveau de la mer, a été érigée conjointement par ces trois pays en 2005.

C'est le point le plus occidental du pays, la cible de conquête de ceux qui aiment explorer et expérimenter. Auparavant, le village d'A Pa Chai était considéré comme difficile à conquérir car la route qui y mène était extrêmement difficile, nécessitant trois à quatre heures d'escalade de montagnes et de traversée difficile en forêt. Cependant, depuis 2018, la province de Diên Biên a investi dans la construction d'une route en béton le long des falaises et d'escaliers pour faciliter l'ascension de la borne 0 par les visiteurs.

Au cours de leur voyage à la découverte de l'extrême-Ouest, les visiteurs pourront découvrir A Pa Chai et son marché frontalier, dans la commune de Sin Thâu. En venant ici, les touristes peuvent visiter, faire du shopping, expérimenter, explorer et interagir avec la population des pays voisins les 3, 13 et 23 du mois. Actuellement, A Pa Chai - Long Phu est devenu un poste frontière depuis l'accord sur les postes frontières et les règles de gestion entre les gouvernements du Vietnam et de la Chine.

Sur place, les visiteurs pourront visiter des destinations touristiques attrayantes telles que la réserve naturelle de Muong Nhé, les sources chaudes de la commune de Quang Lam, la mer de nuage dans le village de Chuyên Gia 2, commune de Nam Ke... Muong Nhé est aussi un lieu où se croisent de majestueuses chaînes de montagnes et de hauts sommets, offrant de belles opportunités pour l'escalade et le trekking. Les champs en terrasses créent aussi des scènes pittoresques.

Photo : VNA/CVN

Avec dix groupes ethniques vivant ensemble, Muong Nhé possède une culture diverse, colorée et attrayante. En particulier, c'est la seule localité de la province où vivent les ethnies Hà Nhi et Si La.

Actuellement, Muong Nhé compte huit fêtes ethniques préservées et trois patrimoines culturels immatériels nationaux : le festival de la Célosie de l’ethnie Công, la cérémonie de culte villageois et la connaissance populaire de l'art de confection des costumes de l'ethnie Hà Nhi. L'art de la danse xoè des Thai a été inscrit en 2021 par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanit.

Le Comité populaire du district de Muong Nhé travaille activement en collaboration avec les départements concernés pour promouvoir leur région et susciter un véritable engouement touristique. Située à l’intersection de trois pays, la région dispose de nombreux atouts touristiques tels que la porte frontière d'A Pa Chai, le mât du drapeau de la souveraineté, la zone spirituelle de Ta Miêu...

Dans cette perspective, le district élabore un plan stratégique visant à développer le tourisme tout en préservant et valorisant les richesses culturelles des groupes ethniques locaux. Ce plan couvre la période 2021-2025, avec une vision à long terme jusqu’en 2030. L’objectif est de transformer Muong Nhé en une destination incontournable, mêlant découvertes culturelles et attraits naturels uniques.

