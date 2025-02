Deux millionnaires américains visitent la baie de Ha Long

Les millionnaires américains Jeff Grinspoon et Jon Thomas Foley, tous deux issus du secteur financier, sont arrivés mardi matin 11 février dans la province de Quang Ninh pour visiter la baie de Ha Long et la baie de Bai Tu Long.

Photo : AAV/CVN

Leur hélicoptère a atterri à l’aéroport international de Vân Dôn à 11h30, où ils ont été accueillis avec des fleurs par des responsables du tourisme.

Le duo a voyagé en hélicoptère de Hà Giang à l’aéroport de Gia Lâm avant de continuer leur voyage vers Vân Dôn. Ils exploreront un itinéraire touristique nouvellement conçu, au départ du port international de passagers de Ao Tiên et en direction de Công Do.

Jeff Grinspoon et Jon Thomas Foley visitent le Vietnam pour explorer les opportunités d’investissement dans la fabrication de chaussures et l’immobilier.

Le premier jour de leur voyage, les deux millionnaires embarqueront pour une croisière de luxe à bord du Heritage Line - Violet, profitant d’une fête privée et faisant du kayak dans les sites de Công Do et Tra San avant de passer la nuit sur le navire.

Le deuxième jour, ils exploreront le village de pêcheurs de Vung Vieng, visiteront le site de Tiên Ong et feront du kayak sur le lac Ba Ham. Le navire jettera l’ancre pour la nuit à Tiên Ong.

Le troisième jour sera consacré aux activités à bord, à la détente et à la croisière dans la baie de Bai Tu Long et la baie de Ha Long avant d’arriver au port de Tuân Châu, marquant la fin de leur voyage à Ha Long. Ils continueront leur itinéraire par la route vers d’autres destinations au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La baie de Ha Long s'étend sur une superficie totale de 1.553 km2 et va jusqu’à l’'île de Cat Bà au sud-est. Ses eaux émeraude abrite non moins de 1.969 îles, dont seulement 989 sont baptisées. Ha Long est aussi réputée pour sa diversité écologique, abritant les écosystèmes caractéristiques des régions tropicales maritimes.

La baie de Ha Long est d’ailleurs reconnue patrimoine naturel mondial par l’UNESCO en 1994 et 2000. Une croisière sur la baie donne au visiteur la curieuse impression qu'il se tient devant un monde légendaire, figé dans l'immobilité de la pierre. Les formes de ces pains de sucre surgissant des flots, s'apparentent curieusement à des formes humaines ou animales. Suivant l'angle de vue et la lumière, des formes fascinantes se détachent des nombreux îlots.

VNA/CVN