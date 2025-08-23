Le tripchaining, une nouvelle tendance de voyage dans la sous-région du Mékong

Le tripchaining, ou "enchaînement de voyages", permet aux voyageurs de réduire leurs coûts, le nombre de vols long-courriers, d’optimiser leur temps de trajet et de diminuer leurs émissions de carbone, ce qui en fait un moyen plus durable d’explorer le monde.

Photo : VNA/CVN

Euronews a cité les voyagistes Byway et Selective Asia, indiquant que les voyageurs ont inclus en moyenne 4,5 destinations dans chaque voyage en 2024, et que les réservations pour les séjours de tripchaining ont doublé au cours des six derniers mois.

En Asie du Sud-Est, la liaison Vietnam, Laos, Cambodge et Thaïlande est considérée comme une "combinaison classique", offrant un voyage prolongé riche en paysages, cultures et expériences variés. C’est également l’un des itinéraires activement promus par des agences de voyages internationales telles que Selective Asia, Audley Travel et Scott Dunn.

Dans un courriel adressé à Euronews Travel, Nick Pulley, fondateur de Selective Asia, explique que la rentabilité liée à la connexion de plusieurs destinations explique la popularité de ce modèle. Les voyageurs tirent un meilleur parti des vols long-courriers lorsqu’ils visitent deux ou plusieurs destinations ou pays en un seul voyage, minimisant ainsi le temps de voyage perdu et maximise le temps passé dans la destination.

Photo : NDEL/CVN

L’itinéraire reliant le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Thaïlande est une option idéale pour offrir aux visiteurs des expériences riches et mémorables. Cette combinaison s’est déjà imposée comme un classique du tripchaining, avec ses paysages mémorables et ses riches traditions architecturales et culinaires.

Le Vietnam accueille ses visiteurs avec une grande variété d’attractions, de la majestueuse baie de Ha Long à la vieille ville de Hôi An et à la cité impériale de Huê en passant par des grottes et des plages paradisiaques.

"Vous pourrez découvrir les rizières luxuriantes du delta du Mékong, les forêts de mangroves et les marchés flottants, ou les plages dorées de Nha Trang, Hoi An et l’île de Phu Quôc, parfaites pour la plongée et la randonnée subaquatique", a suggéré Euronews.

Photo : VNA/CVN

"Pour un goût d’histoire, rendez-vous dans l’ancienne ville de Hôi An, où vous pourrez admirer des maisons de marchands bien préservées, ou dans l’ancienne capitale impériale de Huê, pour la citadelle et les tombeaux des empereurs", a-t-il ajouté.

Au Cambodge, les visiteurs peuvent s’imprégner des temples anciens d’Angkor Wat, vestiges de l’ancienne civilisation khmère. À Siem Reap, les touristes peuvent assister à un spectacle traditionnel de marionnettes en ombres chinoises ou vous rendre dans une boîte de nuit sur la vibrante Pub Street de Siem Reap.

Les plages magnifiques, les nombreuses îles et les options de spa de la Thaïlande en font un choix de premier ordre pour des vacances actives et de bien-être. Faites un saut sur l’île de Phuket, explorez les spectaculaires falaises de calcaire des îles Phi Phi, ou faites de la plongée à Koh Tao ou à Koh Phangan, selon Euronews.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Plongez dans la culture locale avec des festivals animés comme Loy Krathong et Songkran - le Nouvel An thaïlandais - ou promenez-vous dans les anciennes villes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO comme Sukhothai et Ayutthaya", a-t-il proposé.

Enfin, le Laos offre une expérience de voyage rural authentique, avec de charmants villages, une faune rare comme les dauphins de l’Irrawaddy et une abondance de possibilités culturelles. Faites l’expérience du tourisme communautaire à Nong Khiaw en séjournant dans une famille d’accueil, où vous pourrez cuisiner, tisser et participer à la reforestation de la région avec vos hôtes.

Luang Prabang, qui est aussi une ancienne capitale royale, permet aux visiteurs de participer à une cérémonie quotidienne d’aumône. Le Laos offre également de nombreuses possibilités de randonnée, de kayak, d’exploration de grottes et de trekking.

VNA/CVN