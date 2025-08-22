Le tourisme vietnamien transforme les opportunités en atouts

Face aux nouvelles opportunités du marché mondial, le secteur touristique vietnamien intensifie ses efforts pour promouvoir une image forte, tout en améliorant la qualité des services et en simplifiant les formalités d’entrée, afin de fidéliser durablement les visiteurs.

Le Vietnam s’affirme de plus en plus comme une destination sûre et attrayante, offrant de nombreuses perspectives pour capter les flux de voyageurs en provenance des marchés régionaux. Toutefois, pour transformer cet avantage à court terme en un véritable levier de croissance durable, le secteur touristique doit adopter des mesures résolues, non seulement pour attirer et fidéliser les visiteurs, mais aussi pour affirmer sa place sur la carte touristique internationale.

Selon des experts, la Thaïlande, traditionnellement première destination en Asie du Sud-Est, subit actuellement des répercussions négatives dues aux tensions à sa frontière, suscitant chez les voyageurs des inquiétudes quant à la sécurité.

Nguyên Van Tai, directeur de la société VietSense Travel, indique que la Thaïlande constitue à la fois une destination et un marché émetteur pour le Vietnam. Or, en raison de ces préoccupations sécuritaires, de nombreux groupes de touristes ont annulé leurs réservations, bien que les sites touristiques thaïlandais restent ouverts. Cette situation a conduit plusieurs entreprises à quasiment "geler" leurs plans d’exploitation du marché thaïlandais pour le dernier trimestre de l’année.

Sous un autre angle, le Pdg de VietSense Travel estime qu’il s’agit d’une opportunité pour le tourisme national, le Vietnam bénéficiant d’un emplacement géographique stratégique, d’une image de destination en constante valorisation, d’infrastructures en amélioration continue et d’une politique de visas de plus en plus ouverte. S’il sait exploiter efficacement ces atouts, le pays pourra capter une partie importante des flux touristiques en provenance des pays de la région.

Partageant cette analyse, Nguyên Tiên Dat, vice-président de l’Association du tourisme de Hanoï et directeur de la société AZA Travel, souligne que le Vietnam séduit par la beauté de ses paysages naturels, le coût abordable des séjours et la richesse des expériences proposées. Selon lui, l’assouplissement des procédures de visa, l’élargissement des marchés cibles prioritaires et l’amélioration de la qualité des expériences touristiques permettront au pays de tirer pleinement parti de cette conjoncture favorable.

D’après l’Administration nationale du tourisme, en juillet 2025, le pays a accueilli 1,56 million de visiteurs internationaux, soit une hausse de 6,8% par rapport à la même période de 2024. Sur les sept premiers mois de l’année, le total s’élève à 12,2 millions de visiteurs étrangers, en progression de 22,5% en glissement annuel. Ces chiffres traduisent la confiance des voyageurs dans la stabilité du Vietnam, un atout particulièrement déterminant dans un contexte géopolitique régional marqué par de nombreuses incertitudes.

Vers une croissance durable

Pour pérenniser ces acquis, le secteur touristique vietnamien doit lever plusieurs obstacles persistants. Selon les experts, la question budgétaire et l’orientation des investissements, depuis l’échelon central jusqu’aux collectivités locales, sont essentielles. Un mécanisme spécifique devrait être instauré pour restaurer et moderniser les sites touristiques, plutôt que d’affecter les recettes des droits d’entrée à d’autres usages. Parallèlement, de nombreuses entreprises ont besoin d’un soutien en matière de financement, de technologie et de ressources humaines qualifiées.

Dans le contexte post-COVID-19, la majorité des entreprises s’efforcent encore de se redresser. Toutefois, sans mesures de soutien rapides et efficaces, il leur sera difficile de suivre le rythme d’un environnement régional de plus en plus concurrentiel.

Un autre défi majeur réside dans le développement d’une offre touristique diversifiée et durable. Nguyên Van Tài souligne que le produit touristique vietnamien reste largement tributaire des ressources maritimes et insulaires ainsi que du patrimoine, alors que les formes de tourisme expérientiel, de découverte de la culture locale ou de tourisme vert demeurent insuffisantes. Dans les faits, la plupart des agences nationales sont de petite taille, disposent de capitaux limités et manquent de personnel hautement qualifié.

L’État devrait donc mettre en place un dispositif d’appui concret, allant de la formation et de la communication à l’accès au financement, afin d’aider les entreprises à développer des produits adaptés aux nouvelles tendances et aux attentes croissantes des visiteurs.

Le vice-président de l’Association du tourisme de Hanoï, Nguyên Tiên Dat, a souligné la nécessité pour le secteur touristique de renforcer la communication et la promotion de l’image du Vietnam en tant que destination sûre, accueillante et attractive.

Selon Nguyên Tiên Dat, le tourisme ne doit pas seulement anticiper les vagues de déplacements à court terme, mais aussi se préparer de manière méthodique en matière de produits, de services et de ressources humaines, afin de fidéliser les visiteurs et de préserver une image positive. Par ailleurs, l’amélioration de l’environnement touristique et l’éradication des problèmes récurrents tels que la surfacturation constituent des facteurs déterminants. Les mesures politiques, telles que l’élargissement des exemptions de visa, la délivrance de visas électroniques et le renforcement de l’application des technologies dans la gestion des flux de voyageurs, doivent également être mises en œuvre de manière cohérente.

En particulier, le gouvernement a récemment promulgué la Résolution n°229/NQ-CP du 8 août 2025 sur l’exemption de visa dans le cadre du programme de relance du tourisme, au bénéfice des citoyens de 13 pays européens : Royaume de Belgique, République de Bulgarie, République de Croatie, République tchèque, Hongrie, Grand-Duché de Luxembourg, Royaume des Pays-Bas, République de Pologne, Roumanie, République slovaque, République de Slovénie et Confédération suisse. Conformément à cette mesure, les ressortissants de ces pays sont exemptés de visa pour une durée de 45 jours à compter de leur entrée sur le territoire, à des fins touristiques, quel que soit le type de passeport, sous réserve de remplir les conditions d’entrée prévues par la législation vietnamienne.

Cette politique devrait constituer un puissant levier pour accroître le nombre de visiteurs en provenance du marché européen, réputé pour son pouvoir d’achat élevé et ses demandes variées en expériences de voyage.

Le Vietnam dispose aujourd’hui de nombreuses opportunités pour attirer les voyageurs internationaux en quête d’une destination sûre, stable et originale. Cependant, ces opportunités ne se transformeront en avantage compétitif que si le secteur prend l’initiative d’améliorer la qualité des produits, d’investir dans les infrastructures, de renforcer les services et de protéger l’environnement. Ce n’est qu’à cette condition que l’image d’un Vietnam sûr - accueillant - attractif ne restera pas un simple slogan, mais deviendra une expérience vécue, capable de fidéliser durablement les visiteurs.

