Vacances du 2 septembre

Des destinations variées dans un environnement touristique attrayant

À l’occasion des quatre jours de congé pour la Fête nationale du 2 septembre, qui marquent aussi la fin de la haute saison estivale, les destinations touristiques du Sud du Vietnam se préparent activement à accueillir un afflux de visiteurs.

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, de nombreuses activités culturelles et artistiques seront proposées, dont un programme télévisé spécial diffusé en direct depuis plusieurs sites emblématiques, ainsi que des feux d’artifice spectaculaires le soir du 2 septembre. La ville, avec plus de 3.200 établissements d’hébergement, offre une palette touristique diversifiée : du centre historique aux stations balnéaires de Vung Tàu, en passant par les villages artisanaux dans les communes de Tân Uyên, Lai Thiêu, ou les zones rurales de Long Son et Thanh An.

À Cân Tho, au cœur du Delta du Mékong, les festivités comprendront des concerts, des feux d’artifice et des expériences immersives dans les vergers, les îlots fluviaux et les sites culturels. La ville dispose d’une importante capacité d’accueil, avec un taux d’occupation prévu entre 75 et 90%. Avec son espace touristique élargi aux anciennes provinces de Soc Trang et Hâu Giang, Cân Tho s’affirme comme une destination phare de la région.

À Cà Mau, les touristes peuvent découvrir l’écotourisme communautaire dans la forêt d’U Minh Ha. Le site Cà Mau ECO propose aux visiteurs de vivre "une journée comme un habitant local", avec des activités traditionnelles telles que la pêche, la préparation de spécialités régionales et l’écoute de l’art musical don ca tài tu (chant amateur du Sud).

Afin d’assurer un environnement touristique de qualité, les autorités locales ont renforcé la formation du personnel en matière d’hygiène alimentaire et de prévention et de lutte contre les incendies. Les établissements touristiques sont appelés à respecter strictement les normes de sécurité, à éviter toute pratique abusive envers les clients et à garantir un cadre sûr, civilisé et attrayant.

VNA/CVN