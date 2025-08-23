icon search
Lai Châu veut dynamiser le tourisme communautaire

Lai Châu (Nord) offre des paysages naturels spectaculaires et rassemble 20 ethnies, chacune dotée d’une culture riche et unique. Autant d’atouts qui confèrent à la province un fort potentiel pour développer le tourisme communautaire.

Dans cette optique, Lai Châu a adopté un plan local de mise en œuvre du projet national de développement du tourisme communautaire à l’horizon 2030. Ambition : faire de cette activité un produit phare, afin d’imposer progressivement la marque “tourisme communautaire de Lai Châu” sur la carte touristique du pays.

Le village de Sin Suôi Hô, province de Lai Châu, est peuplé en majorité de H’mông.

Pour y parvenir, les autorités provinciales misent sur une stratégie de communication et de promotion renouvelée, à travers des contenus et des formats innovants. La province s’engage aussi à améliorer la qualité des services, à préserver et enrichir les savoir-faire artisanaux locaux, et à renforcer les moyens de subsistance des populations, notamment dans les zones à forte présence ethnique. Découverte du village de Sin Suôi Hô, fleuron du tourisme communautaire à Lai Châu. 

Un coin du marché du village de Sin Suôi Hô.
Une femme H’mông prépare du riz gluant. 
Enfants s’amusant dans un paysage tranquille.
Le homestay “Nhà tô chim hoa mi” (Nid du rossignol). 

Texte et photos : Quy Trung - Linh Thao/VNA/CVN

