Lai Châu veut dynamiser le tourisme communautaire

Lai Châu (Nord) offre des paysages naturels spectaculaires et rassemble 20 ethnies, chacune dotée d’une culture riche et unique. Autant d’atouts qui confèrent à la province un fort potentiel pour développer le tourisme communautaire.

Dans cette optique, Lai Châu a adopté un plan local de mise en œuvre du projet national de développement du tourisme communautaire à l’horizon 2030. Ambition : faire de cette activité un produit phare, afin d’imposer progressivement la marque “tourisme communautaire de Lai Châu” sur la carte touristique du pays.

Pour y parvenir, les autorités provinciales misent sur une stratégie de communication et de promotion renouvelée, à travers des contenus et des formats innovants. La province s’engage aussi à améliorer la qualité des services, à préserver et enrichir les savoir-faire artisanaux locaux, et à renforcer les moyens de subsistance des populations, notamment dans les zones à forte présence ethnique. Découverte du village de Sin Suôi Hô, fleuron du tourisme communautaire à Lai Châu.

Texte et photos : Quy Trung - Linh Thao/VNA/CVN