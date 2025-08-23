Lai Châu veut dynamiser le tourisme communautaire

>> À Lai Châu, les fêtes printanières offrent des expériences culturelles immersives
Dans cette optique, Lai Châu a adopté un plan local de mise en œuvre du projet national de développement du tourisme communautaire à l’horizon 2030. Ambition : faire de cette activité un produit phare, afin d’imposer progressivement la marque “tourisme communautaire de Lai Châu” sur la carte touristique du pays.
|Le village de Sin Suôi Hô, province de Lai Châu, est peuplé en majorité de H’mông.
Pour y parvenir, les autorités provinciales misent sur une stratégie de communication et de promotion renouvelée, à travers des contenus et des formats innovants. La province s’engage aussi à améliorer la qualité des services, à préserver et enrichir les savoir-faire artisanaux locaux, et à renforcer les moyens de subsistance des populations, notamment dans les zones à forte présence ethnique. Découverte du village de Sin Suôi Hô, fleuron du tourisme communautaire à Lai Châu.
|Un coin du marché du village de Sin Suôi Hô.
|Une femme H’mông prépare du riz gluant.
|Enfants s’amusant dans un paysage tranquille.
|Le homestay “Nhà tô chim hoa mi” (Nid du rossignol).
Texte et photos : Quy Trung - Linh Thao/VNA/CVN