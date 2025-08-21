Quang Ninh se concentre sur le développement du tourisme MICE en fin d’année

La province de Quang Ninh (Nord) intensifie ses efforts pour se positionner comme une destination de choix pour le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) en accueillant d’importantes délégations d’affaires internationales au cours des derniers mois de 2025.

Photo : VNA/CVN

Le 21 août, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a organisé une cérémonie d’accueil au port de croisière international de Ha Long pour un groupe de 600 visiteurs voyageant dans le cadre du modèle MICE.

La délégation de Three International, composée de représentants d’une trentaine de pays et territoires, explorera la baie de Ha Long, la Roue du Soleil, le Musée de Quang Ninh et le marché de Ha Long, et assistera à une conférence au Vinpearl Resort and Spa Ha Long.

Le directeur adjoint dudit Service, Nguyên Lâm Nguyên, a déclaré que la province accordait une attention particulière au développement du tourisme MICE, en établissant de vastes partenariats avec des agences de voyages nationales et étrangères afin de promouvoir le potentiel touristique sur des marchés clés comme la Chine, la République de Corée, le Japon et l’Inde.

Les entreprises locales disposent d’installations et de services complets pour accueillir des conférences, des expositions et des visites touristiques de grande envergure pour les visiteurs nationaux et internationaux, a-t-il souligné.

Nguyên Lâm Nguyên a déclaré que le tourisme MICE joue un rôle crucial dans le développement touristique de la région, comblant ainsi le déficit touristique national, permettant à Quang Ninh de maintenir son objectif d’accueillir 20 millions de visiteurs cette année, dont au moins 4,5 millions d’arrivées internationales.

Un représentant de Three International a déclaré que Quang Ninh bénéficie d’un littoral magnifique, d’une diversité culturelle et d’un accueil chaleureux, ajoutant que le groupe envisagerait d’accueillir de futures conférences au Vietnam.

Ces dernières années, la province a accueilli avec succès plusieurs événements MICE de grande envergure, attirant des participants nationaux et internationaux. Elle a investi massivement dans les infrastructures, amélioré la qualité de ses services, diversifié son offre et renforcé ses campagnes de promotion, tout en tirant profit de l’expérience d’autres destinations nationales et internationales.

Si le dernier trimestre de l’année est généralement marqué par une baisse du nombre de touristes nationaux, il est considéré comme la "saison idéale" du tourisme MICE. Avec plus de 20.000 chambres d’hôtel réparties dans 1.380 établissements d’hébergement, 32 circuits et 78 attractions touristiques, Quang Ninh offre les conditions idéales pour développer le tourisme MICE.

Au cours des sept premiers mois de l’année, la province a accueilli 14,6 millions de touristes, dont 2,6 millions d’étrangers. Les recettes touristiques sur cette période ont été estimées à 36.700 milliards de dôngs (1,39 milliard de dollars).

VNA/CVN