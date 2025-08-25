Le Sud-Est se prépare à un bond en avant dans le tourisme

Alors que les limites administratives sont redéfinies et que la dynamique économique s’accélère, la région du Sud-Est se positionne pour un bond en avant transformateur dans le secteur du tourisme.

Photo : VNA/CVN

S’appuyant sur Hô Chi Minh-Ville, poumon économique du pays, la région s’appuie sur la diversité de ses atouts naturels, culturels et urbains pour stimuler une croissance touristique durable et contribuer à la vision de développement du pays à l’horizon 2045.

Les localités de la région réévaluent leurs atouts et redéfinissent leurs stratégies, visant à bâtir un écosystème touristique plus interconnecté et de grande valeur.

Des côtes immaculées et des réserves de biosphère aux villes dynamiques et au patrimoine culturel, la région est prête à exploiter pleinement son potentiel touristique.

Élargissement de l’offre touristique

La région du Sud-Est a récemment lancé une large gamme de produits touristiques qui mettent en valeur son caractère unique, notamment le tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events), les circuits de découverte urbaine, les retraites côtières et les expériences de voyage gastronomiques.

Les experts soulignent un potentiel important de développement de marchés de niche tels que l’écotourisme forestier et marin, le tourisme culturel et communautaire, et les activités liées aux festivals.

Des destinations comme Vung Tàu, Bà Ria, Long Hai et Côn Dao offrent des plages pittoresques, tandis que des parcs nationaux comme Cat Tiên et Bù Gia Mâp permet aux voyageurs nationaux et internationaux de profiter d’une riche diversité écologique.

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, près de 700 ressources touristiques ont été identifiées, selon Nguyên Thi Thanh Thao, cheffe du bureau de la planification et du développement des ressources touristiques du département municipal du tourisme.

"La ville s’efforce activement de repositionner sa marque touristique et d’améliorer la qualité de ses produits afin de répondre aux normes internationales".

L’orientation stratégique de la ville comprend le développement de pôles thématiques clés tels que le tourisme fluvial et fluvial, les festivals culturels comme les festivals de l’áo dài (tunique traditionnelle des Vietnamiennes) et des voies navigables, le tourisme expérientiel et sportif en coopération avec les provinces voisines, et l’élargissement des options de visites nocturnes, d’expériences agricoles et de visites communautaires.

Dans la province voisine de Dông Nai, des efforts sont déployés pour exploiter un riche patrimoine écologique, culturel et historique.

Lê Thi Ngoc Loan, directrice du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, a déclaré que l’écosystème touristique local est devenu de plus en plus cohérent, offrant aux visiteurs un accès fluide aux rivières, forêts, lacs et hauts plateaux.

La province promeut des attractions clés telles que la réserve mondiale de biosphère de Dông Nai, les parcs nationaux de Cat Tiên et de Bu Gia Mâp, le lac Tri An, Suôi Mo, les villages d’artisanat traditionnel et les fermes de haute technologie, dans le cadre d’une chaîne touristique régionale plus large. "Ces destinations devraient jouer un rôle central pour attirer davantage de visiteurs et renforcer le profil touristique de la province".

Photo : VNA/CVN

Investissements stratégiques et planification en cours

Les autorités de la région redoublent d’efforts pour investir dans le développement touristique à long terme. À Hô Chi Minh-Ville, les autorités mènent des projets d’envergure, notamment un corridor touristique côtier de classe mondiale reliant Hô Tràm, Binh Châu, Long Hai et Vung Tàu.

D’autres projets de développement incluent des complexes de golf, des services de tourisme maritime, des ports de croisière, des casinos et des complexes éco-luxueux.

Des projets sont également en cours pour créer une zone franche reliée au pôle portuaire de Cai Mep - Cân Gio et développer un complexe touristique et urbain durable à Cân Gio, intégré à sa réserve de biosphère, la première du Vietnam reconnue par l’UNESCO en 2000.

La ville envisage également la construction d’un centre financier international et d’une zone multifonctionnelle de haute technologie, avec pour objectif de figurer parmi les 100 villes intelligentes les plus agréables à vivre au monde d’ici 2030.

Photo : VNA/CVN

Le mois dernier, le Serrvice du tourisme de la ville, en collaboration avec le Centre de promotion des investissements et du commerce, a organisé une table ronde pour consulter les entreprises du tourisme. Le forum s’est concentré sur les stratégies visant à améliorer la compétitivité et l’adaptabilité du secteur face à l’évolution des tendances mondiales.

Au cours des sept premiers mois de 2025, la ville a accueilli plus de 25 millions de touristes, générant 140.000 milliards de dôngs (6,1 milliards de dollars américains) de recettes touristiques, soit une augmentation de près de 30% par rapport à l’année précédente.

Bui Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Serrvice du tourisme de la ville, a déclaré que la ville menait des évaluations complètes de ses atouts touristiques afin d’assurer une croissance durable à long terme, en particulier dans les zones urbaines récemment agrandies.

Une série d’événements touristiques majeurs sont prévus jusqu’à la fin de l’année, notamment le Salon international du tourisme en septembre, le Festival fluvial en novembre et la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville en décembre, visant à offrir des expériences de voyage diversifiées et de qualité.

À Dông Nai, les améliorations des infrastructures et les nouvelles initiatives touristiques s’accélèrent. En juillet, le Conseil populaire provincial a approuvé des modifications d’affectation des sols afin d’accélérer le développement de projets clés, notamment le complexe d’écotourisme, de villégiature et de divertissement de la montagne Chua Chan, dans la commune de Xuân Lôc.

Ce projet devrait devenir une destination phare, mettant en valeur la beauté naturelle et la richesse culturelle de la province.

À l’avenir, l’achèvement et l’exploitation de l’aéroport international de Long Thành devraient dynamiser considérablement le tourisme régional et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance, non seulement pour Dông Nai, mais pour toute la région du Sud-Est.

Grâce à une planification coordonnée, des investissements ciblés et une connectivité renforcée, la région est appelée à devenir un pôle touristique majeur, contribuant fortement à la croissance économique nationale dans cette nouvelle ère de développement.

VNA/CVN