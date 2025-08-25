La plateforme Visit Vietnam pour accélérer la transformation numérique du tourisme

La plateforme Visit Vietnam, présentée récemment par l’Autorité nationale du tourisme, se veut la future "super-app" du tourisme vietnamien. Son lancement complet est prévu en 2027, avec pour ambition de faire du tourisme l’un des secteurs clés de l’économie, capable dès lors de contribuer à une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030.

Photo : CTV/CVN

Conçue comme un guichet unique, la plateforme intégrera informations, avis sur les destinations et services de réservation... Les visiteurs pourront ainsi réserver en un seul clic, personnaliser leurs itinéraires grâce à l’intelligence artificielle et accéder à un écosystème complet de transport, hébergement, gastronomie et loisirs.

Le projet est mené par l’Autorité nationale du tourisme, l’Association nationale des données, Sun Group et plusieurs partenaires internationaux tels que Visa, Mastercard et Trip.com. Pour Dào Duc Triêu, le secrétaire général de l’Association nationale des données, il s’agit ni plus ni moins d’une avancée majeure…

"C’est une étape cruciale pour former un écosystème de données reliant secteur public et privé. Il y a en effet les données du Centre national de données, mais aussi celles de l’Association nationale des données, des entreprises et organisations actives dans le tourisme. Cette plateforme ne se limite pas au tourisme: elle pourra se connecter à d’autres bases de données, devenant un écosystème complet et apportant une forte valeur économique dans l’ère nouvelle", explique-t-il.

La plateforme poursuit trois objectifs : la gestion, l’activité économique et l’expérience des visiteurs. Les données recueillies ne se limiteront pas aux chiffres de fréquentation. Elles serviront aussi à prévoir les tendances, à optimiser les produits, à améliorer l’expérience et à guider les politiques publiques.

Un premier tableau de bord national du tourisme destiné au gouvernement sera lancé dès octobre 2025, avant une ouverture au public au deuxième trimestre 2026, intégrant planification de voyage et authentification des avis via la blockchain. La version complète sera dévoilée en 2027 lors du Sommet de l’APEC organisé au Vietnam.

Ces dernières années, le secteur touristique vietnamien a accéléré sa transition numérique en misant sur un modèle de tourisme intelligent, durable et compétitif. L’Autorité nationale du tourisme avait déjà lancé l’application Vietnam Travel, intégrant informations, réservations de vols, d’hôtels, de billets de visite, paiements en ligne et même un canal de signalement auprès des autorités.

Nguyên Trùng Khanh, le directeur de l’Autorité nationale du tourisme, insiste sur la nécessité d’établir un système de données cohérent et efficace.

"Le 14 juillet dernier, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a approuvé un programme visant à renforcer la numérisation du tourisme, qui met l’accent sur la construction d’un système de données fiables, complètes et partagées, socle indispensable au développement d’un écosystème national de données touristiques", dit-il.

La tendance mondiale est aujourd’hui au tourisme durable, vert, numérique et personnalisé. Le Vietnam coopère activement avec plusieurs ministères afin de proposer des produits en phase avec ces évolutions. C’est en tout cas ce qui ressort des propos de Phan Thi Thang, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce.

"Nous attachons une grande importance au lien entre commerce électronique et promotion du tourisme. Le but est de développer des marchés numériques, intégrant réservations, paiements logistiques et retours d’expérience en ligne. Le commerce électronique transfrontalier, via des plateformes comme Amazon ou TikTok Shop, soutiendra aussi la promotion des services et des produits touristiques vietnamiens auprès des consommateurs étrangers", précise-t-il.

Pour 2025, le Vietnam vise 25 millions de visiteurs internationaux et environ 150 millions de déplacements de voyageurs domestiques. La mise en place d’une plateforme nationale de données touristiques est considérée comme l’élément clé pour permettre au secteur de franchir un nouveau cap : assurer une gestion efficace, maintenir la croissance et améliorer la qualité des services. Un pas stratégique qui doit propulser le tourisme vietnamien dans l’ère de l’économie numérique.

VOV/VNA/CVN