Hô Chi Minh-Ville veut attirer 10 millions de touristes internationaux

Le 19 août, Hô Chi Minh-Ville a lancé son plan 2025 pour dynamiser le tourisme, misant sur des solutions innovantes afin de renforcer son image de destination culturelle, gastronomique et expérientielle incontournable au Vietnam.

Le 19 août, dans la mégapole du Sud, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a organisé une conférence afin de déployer le plan de stimulation de la demande touristique pour l’année 2025. L’objectif de cet événement est de mettre en œuvre des solutions coordonnées et créatives, valorisant les atouts et l’attrait de Hô Chi Minh-Ville comme destination culturelle, gastronomique, touristique et expérientielle majeure du Vietnam.

Cette conférence s’inscrit dans la mise en œuvre efficace de la résolution N°229 du 8 août 2025 du gouvernement sur l’exemption de visa pour les citoyens de 12 pays européens, mesure phare du programme national de relance du tourisme. La ville vise ainsi à accueillir 10 millions de touristes internationaux, 50 millions de visiteurs domestiques et à atteindre un chiffre d’affaires total de 290.000 milliards de dôngs en 2025 pour l’industrie touristique de la première métropole du pays.

Programme de coopération avec Traveloka

Lors de la conférence, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a annoncé un programme de coopération avec la SARL Traveloka Vietnam. D’ici fin 2025, Traveloka lancera une vaste campagne de promotion des destinations de Hô Chi Minh-Ville sur sa plateforme numérique et proposera simultanément un forfait préférentiel d’une valeur de plus de 4 milliards de dôngs sous forme de bons électroniques pour les touristes réservant billets d’avion et chambres d’hôtel à Hô Chi Minh-Ville via l’application et le site web : www.traveloka.com.

Selon le comité d’organisation, le programme est soutenu par des entreprises couvrant l’ensemble de l’écosystème touristique : compagnies aériennes avec des offres sur les billets, hôtels et complexes haut de gamme assurant des prestations d’hébergement de niveau international, restaurants de spécialités offrant des expériences culinaires uniques, ainsi que des établissements de santé et de bien-être (spas, salons de beauté) pour proposer aux visiteurs une gamme de services complète.

Sont notamment cités: la SARL Viet Healthcare International Clinic, la SARL Entertainment - Hospitality Quynh Nhu 137, la SARL Phaya Thai Spa Production Trading Service, Madame Lam Restaurant, la SARL Vietravel Airlines, Soul Ben Thanh Restaurant & Bar 2, Little Saigon Restaurant, Sol Cu Chi Restaurant & Cooking Class, Vias Hotel Vung TÀu, A25 Hotel, Liberty Central Saigon Riverside Hotel, Liberty Central Saigon Centre Hotel et Liberty Central Saigon Citypoint Hotel…

Ce dispositif constitue un forfait d’incitation attractif, appelé à enrichir l’expérience des visiteurs et à laisser une impression durable lors de leur séjour à Hô Chi Minh-Ville. La cérémonie de signature entre le Service municipal du tourisme et Traveloka, tenue en marge de la conférence, marque une première étape importante d’une série d’actions d’accompagnement des entreprises. Il ne s’agit pas seulement d’un événement de coopération pour promouvoir des destinations, mais aussi de l’affirmation de la volonté du Service municipal du tourisme de mobiliser les plateformes technologiques afin de diffuser l’image de la ville à l’international.

Promotion des valeurs culinaires uniques

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville souhaite également mettre en avant les valeurs culinaires singulières de la ville en collaborant avec des plateformes technologiques de premier plan. Il a notamment signé un accord avec la société par actions Foody (opérateur de ShopeeFood) pour lancer le programme "Passeport Culinaire", un outil interactif intelligent permettant aux visiteurs d’explorer et de s’inscrire facilement à des parcours gastronomiques inédits.

Parallèlement, l’agence publique du tourisme collabore avec des voyagistes pour développer et publier des circuits culinaires spécialisés, présentant des plats traditionnels, des restaurants emblématiques et de nouvelles expériences gustatives. En 2025, le Guide culinaire de Hô Chi Minh-Ville sera réédité en versions imprimée et électronique, en y ajoutant de nombreuses adresses et spécialités de nouveaux quartiers et communes. Le lancement concomitant du "Passeport Culinaire", des circuits d’expériences et du Guide culinaire offrira aux visiteurs un voyage de découverte haut en couleur, contribuant à positionner Hô Chi Minh-Ville comme la capitale gastronomique de référence au Vietnam.

Des messages forts des responsables

S’exprimant lors de la conférence, Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du tourisme, a souligné : "Hô Chi Minh-Ville promeut l’application des technologies et la transformation numérique pour créer des expériences touristiques nouvelles et distinctives. Parallèlement, notre agence travaille avec le monde des affaires et les plateformes technologiques pour bâtir un écosystème de services riche et pratique, facilitant la découverte de la ville tout en préservant son empreinte propre. Avec la politique d’exemption de visa et une série de programmes nationaux de relance destinés à attirer les visiteurs d’ici fin 2025, l’industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville souhaite adresser ses plus sincères remerciements aux voyageurs : venez explorer, vivre et ressentir. Tel est le message d’une métropole conviviale et ouverte, toujours accueillante, jeune, pleine d’énergie et d’inspiration créative".

Huynh Thi Mai Thy, directrice de Traveloka Vietnam, a déclaré : "En tant que plus grande ville du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville présente un fort potentiel de développement touristique, notamment pour des segments tels que le MICE combiné au shopping, le tourisme médical ou balnéaire. C’est pourquoi Traveloka est honorée de coopérer avec le Service municipal du tourisme afin de promouvoir la ville en tant que destination phare du Vietnam et de la région. La cérémonie de signature d’aujourd’hui traduit une coopération étroite et efficace entre Traveloka et une agence locale, illustrant notre engagement à accompagner le tourisme vietnamien en général, et Hô Chi Minh-Ville en particulier".

Elle a ajouté : "J’espère que cette coopération contribuera à accroître la notoriété de Hô Chi Minh-Ville sur la carte du tourisme mondial, à promouvoir le développement cohérent de son écosystème touristique et, ce faisant, à offrir aux visiteurs les meilleures expériences. Nous souhaitons rendre chaque voyage simple et pratique grâce aux services et technologies modernes de Traveloka, répondant ainsi aux attentes croissantes des touristes venant à Hô Chi Minh-Ville".

Texte et photos : Tân Dat/CVN