Le Vietnam promeut le voyage vert et vise 25 millions d’arrivées internationales

Les associations touristiques vietnamiennes, sous la direction de l’Association vietnamienne du tourisme (VITA), se sont réunies le 23 août dans la province de Thanh Hoa (Centre) pour élaborer un plan d’action coordonné visant à atteindre les objectifs du gouvernement et à accroître la réputation du pays en tant que destination touristique mondiale.

Photo : VNA/CVN

Par la résolution n°226/NQ-CP, publiée le 5 août, le gouvernement s’est fixé comme objectif d’accueillir 25 millions de touristes étrangers et 150 millions de touristes nationaux en 2025.

Le président de la VITA, Vu Thê Binh, a qualifié cet objectif de "tâche lourde mais prometteuse", exhortant le secteur à mutualiser rapidement ses ressources, à élaborer des plans d’action concrets et à les mettre en œuvre avec détermination.

Le responsable a exhorté les entreprises, les travailleurs et les passionnés de voyageà collaborer, à innover et à stimuler la croissance afin de répondre aux attentes du Parti et du gouvernement.

Photo : VNA/CVN

Phùng Quang Thang, président de l’Union des associations du tourisme vert, a plaidé pour une transition vers le développement durable, exhortant les agences de voyages, les hôtels et les destinations à adopter des pratiques plus écologiques. Il a appelé à dynamiser le label VITA Green afin qu’elle devienne le label international du tourisme vert au Vietnam.

Les touristes étrangers, attirés par les pôles urbains comme Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang et Nha Trang, ont laissé de nombreuses provinces languir avec seulement 5 à 10% de leur trafic touristique.

Pour attirer les voyageurs dépensiers dans des segments comme les MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events), les complexes touristiques et le tourisme sportif, le vice-président de l’Association du tourisme de Hanoi, Nguyên Tiên Dat, a déclaré qu’il était temps de se concentrer sur la préservation du patrimoine culturel et les produits touristiques écologiques.

La collaboration interprovinciale, a-t-il insisté, est essentielle pour créer des produits uniques qui fidélisent les visiteurs plus longtemps et les incitent à dépenser davantage.

Photo : Phuong Mai/CVN

Cao Chi Dung, président de l’Association du tourisme de Dà Nang, a exhorté les localités à créer des écosystèmes de produits innovants et à nouer des liens avec les principaux voyagistes mondiaux. Il a plaidé pour un renforcement de la diplomatie touristique, notamment avec les pays exemptés de visa, afin de stimuler les arrivées internationales.

Vu Quôc Tri, secrétaire général de la VITA, a souligné que la durabilité à long terme dépendait de l’intégration du label VITA Green sur la carte du tourisme mondial. Pour y parvenir, l’association collaborera avec 34 associations et entreprises touristiques locales afin de développer de nouveaux produits, d’améliorer la qualité des services et de former la main-d’œuvre.

La VITA prévoit également de stimuler le marketing international, tout en honorant l’excellence du secteur à travers les VITA Awards 2025 et des distinctions spéciales pour les artisans de la cuisine, de la boulangerie et des boissons.

VNA/CVN