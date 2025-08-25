Le Vietnam promeut le voyage vert et vise 25 millions d’arrivées internationales

>> Le tourisme vert gagne du terrain et les esprits à Binh Thuân
Par la résolution n°226/NQ-CP, publiée le 5 août, le gouvernement s’est fixé comme objectif d’accueillir 25 millions de touristes étrangers et 150 millions de touristes nationaux en 2025.
Le président de la VITA, Vu Thê Binh, a qualifié cet objectif de "tâche lourde mais prometteuse", exhortant le secteur à mutualiser rapidement ses ressources, à élaborer des plans d’action concrets et à les mettre en œuvre avec détermination.
Le responsable a exhorté les entreprises, les travailleurs et les passionnés de voyageà collaborer, à innover et à stimuler la croissance afin de répondre aux attentes du Parti et du gouvernement.
Phùng Quang Thang, président de l’Union des associations du tourisme vert, a plaidé pour une transition vers le développement durable, exhortant les agences de voyages, les hôtels et les destinations à adopter des pratiques plus écologiques. Il a appelé à dynamiser le label VITA Green afin qu’elle devienne le label international du tourisme vert au Vietnam.
Les touristes étrangers, attirés par les pôles urbains comme Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang et Nha Trang, ont laissé de nombreuses provinces languir avec seulement 5 à 10% de leur trafic touristique.
Pour attirer les voyageurs dépensiers dans des segments comme les MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events), les complexes touristiques et le tourisme sportif, le vice-président de l’Association du tourisme de Hanoi, Nguyên Tiên Dat, a déclaré qu’il était temps de se concentrer sur la préservation du patrimoine culturel et les produits touristiques écologiques.
La collaboration interprovinciale, a-t-il insisté, est essentielle pour créer des produits uniques qui fidélisent les visiteurs plus longtemps et les incitent à dépenser davantage.
Cao Chi Dung, président de l’Association du tourisme de Dà Nang, a exhorté les localités à créer des écosystèmes de produits innovants et à nouer des liens avec les principaux voyagistes mondiaux. Il a plaidé pour un renforcement de la diplomatie touristique, notamment avec les pays exemptés de visa, afin de stimuler les arrivées internationales.
Vu Quôc Tri, secrétaire général de la VITA, a souligné que la durabilité à long terme dépendait de l’intégration du label VITA Green sur la carte du tourisme mondial. Pour y parvenir, l’association collaborera avec 34 associations et entreprises touristiques locales afin de développer de nouveaux produits, d’améliorer la qualité des services et de former la main-d’œuvre.
La VITA prévoit également de stimuler le marketing international, tout en honorant l’excellence du secteur à travers les VITA Awards 2025 et des distinctions spéciales pour les artisans de la cuisine, de la boulangerie et des boissons.
