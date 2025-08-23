Lâm Dông : les spots de camping à ne pas manquer cet été

Les quartiers de Phan Thiêt et Mui Né de la province de Lâm Dông (Centre) ne sont pas seulement connus pour leurs stations balnéaires luxueuses, leurs plages magnifiques ou leurs vastes dunes, mais également pour leurs nombreux lieux de camping sauvages et paisibles.

Hon Rom

Hon Rom, situé dans le quartier de Mui Né, est une petite montagne qui s’avance dans la mer, à proximité du village de pêcheurs de Long Son. Cet endroit est caractérisé par une végétation typique, notamment des herbes hautes virant au jaune en saison sèche, donnant de loin l’impression d’une grosse botte de paille flottant au large. La mer à Hon Rom a un bleu limpide, sans récifs ni rochers immergés, et les vagues viennent doucement lécher les galets aux formes variées. Les dunes sont parsemées de buissons bas et de cactus éparpillés sur le sable doré.

Cet îlot est devenu célèbre après l’observation de l’éclipse solaire totale du 24 octobre 1995, Mui Né étant alors l’un des meilleurs points d’observation du phénomène. Son climat est agréable, légèrement frais en fin de journée, propice à l’admiration du lever et du coucher du soleil, ou encore à l’allumage d’un feu de camp et à la contemplation de la lune la nuit.

À ce jour, ce lieu reste encore sauvage et ne dispose pas de services de camping organisés. Les visiteurs doivent donc préparer tout le matériel nécessaire et les provisions avant le départ. Le site de camping se trouve à environ 5 km de la route principale.

Le chemin d’accès est étroit, rocailleux, avec des pentes raides et une végétation dense. Il est donc préférable d’y accéder en moto ou en voiture tout-terrain. Une bonne expérience de conduite est recommandée. Dans un rayon de 5 à 10 km autour de Hon Rom, il n’y a aucune habitation, ce qui nécessite une bonne préparation et des précautions de sécurité personnelles.

Rochers de Mui Né

À environ 25 km du quartier de Phan Thiêt, les rochers de Mui Né sont caractérisés par un relief accidenté, dominé par des falaises sombres, noires comme du charbon - vestiges d’un ancien plateau marin.

Au sommet de cette formation rocheuse s’étend une grande prairie plate, idéale pour camper, admirer le lever et le coucher du soleil sur la mer. À proximité se trouve une plage où les vagues puissantes permettent des activités ludiques en bord de mer. Tout autour, les campeurs pourront découvrir d’innombrables recoins photogéniques, avec la mer ondoyante, la lumière dorée du soleil et les collines couvertes d’herbe verte.

Ce lieu n’est pas encore aménagé, donc les visiteurs doivent bien préparer leurs affaires personnelles.

Plages sauvages

Les voyageurs peuvent camper sur de nombreuses plages autour de Phan Thiêt, notamment dans la zone de Mui Né, qui offre de vastes espaces et une grande variété de choix. Parmi les sites les plus adaptés figurent Bai Rang, les rochers d’Ông Dia, les environs des dunes blanches, ainsi que des plages sauvages le long du chemin Xuân Thuy (quartier de Mui Né).

Ces plages sont généralement plates et sablonneuses, et proches de petites échoppes, ce qui facilite la restauration. Il suffit d’apporter une tente pour passer la nuit. On peut y admirer le coucher et le lever du soleil, pêcher, se baigner ou faire un feu de camp sur la plage.

Suôi Tiên

Situé dans le quartier de Mui Né, à proximité de Hon Rom, Suôi Tiên (ruisseau des Fées) se distingue par ses collines de formations rocheuses naturelles de couleurs rouge et blanche, façonnées par l’érosion au fil du temps.

Bien qu’on l’appelle Suôi (ruisseau), il s’agit en réalité d’une petite ravine qui serpente derrière les dunes pour se jeter dans la mer. En raison de son emplacement peu visible, les visiteurs doivent emprunter la rue Huynh Thúc Khang (quartier de Mui Né), puis demander leur chemin aux habitants pour accéder au site.

Le niveau d’eau à Suôi Tiên est peu profond et ne dépasse jamais les genoux. Les touristes retirent souvent leurs chaussures pour marcher dans l’eau, ressentant ainsi une fraîcheur agréable au milieu du sable. Le fond est recouvert d’un sable fin et doux, avec un léger courant qui caresse les pieds.

Pour camper sur place, il est recommandé de s’installer à une certaine distance du cours d’eau, afin d’éviter toute montée subite du niveau d’eau durant la nuit, surtout après de fortes pluies. La température nocturne au bord de mer peut descendre entre 22 et 24°C, avec du vent. Il est donc conseillé d’apporter une veste légère, une couverture fine et un matelas gonflable. Pendant la nuit, il est nécessaire de garder la tente bien fermée pour conserver la chaleur.

Tropical Eglamping Mui Né

Tropical Eglamping Mui Né est un site de camping de luxe récemment ouvert, fin juillet, et situé au 20, rue Nguyên Co Thach, quartier de Mui Né, sur le chemin menant à Bàu Trang. Il est conçu pour les voyageurs en quête de calme, de nature et d’un cadre intimiste.

Le site comprend dix tentes climatisées en bord de mer : huit tentes standards pour des groupes de deux à quatre personnes, et deux tentes familiales pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

Toutes sont installées à l’ombre des cocotiers et des filaos, à quelques pas d’une plage. Son attraction principale est une grande tente événementielle dressée sur une colline de sable, d’une surface de 300 m², pouvant recevoir jusqu’à 300 personnes en configuration cocktail ou environ 150 personnes pour un dîner assis. Ici, la gastronomie met à l’honneur les spécialités de fruits de mer locaux.

Happy Ride Glamping

Au bord de la plage de Hon Rom, The Happy Ride Glamping est l’un des lieux de camping les plus charmants de Phan Thiêt, réputé pour son style bohème et décontracté. Cet endroit se distingue par ses tentes bulles et tentes en toile de coton décorées avec raffinement, mêlant harmonieusement les tons pastel rose et bleu océan.

Plus qu’un simple lieu de séjour, cet endroit est un véritable paradis pour les amateurs de belles photos, avec une multitude de coins ‘‘instagrammables’’: moulin à vent, voiture vintage, balançoire face à la mer et un adorable petit restaurant nommé Le bonheur.

Le prix d’entrée n’est que de 50.000 dôngs par personne, incluant une collation ou une boisson. Cet endroit attire de nombreux jeunes curieux de vivre une expérience à la fois originale et relaxante.

