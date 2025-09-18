Tourisme au Vietnam : festivals et culture vibrante

Bienvenue au Vietnam, ce pays luxuriant en forme de S bordant la mer Orientale. Le Vietnam s’illumine de mille couleurs lors de ses fêtes traditionnelles, où une culture millénaire prend vie à travers rituels, danses et musiques.

Photo : VNA/CVN

Au printemps, l’esprit joyeux du Têt, le Nouvel An lunaire et plus grande fête du pays, envahit les rues qui se parent du rouge et de l’or des enveloppes porte-bonheur, ainsi que des fleurs d’abricotiers et de pêchers. Les familles se rassemblent pour préparer les gâteaux de riz gluant carrés, échanger leurs vœux et assister aux danses du lion animées.

Partout dans le pays, d’innombrables festivals uniques ponctuent l’année. Sur la rivière des Parfums, la traditionnelle course de bateaux apporte une énergie vibrante au festival de Huê.

Lors de la Fête de la mi-automne, la vieille ville de Hôi An, se transforme en un tableau féerique, tandis que des milliers de lanternes multicolores brillent avec enchantement le long de la rivière Hoài.

Chaque festival est bien plus qu’une simple célébration : il incarne la manière dont les Vietnamiens préservent leur identité culturelle, tout en invitant les voyageurs à partager leurs coutumes, leurs chants et leurs traditions, révélant ainsi l’âme profonde de la nation.

VNA/CVN