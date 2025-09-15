Le Vietnam présent au festival ManiFiesta 2025 en Belgique

ManiFiesta 2025, festival annuel de la solidarité, de la musique, de la culture et des aspirations communes, s’est tenu les 13 et 14 septembre dans la ville d’Ostende, sous l’organisation du Parti du Travail de Belgique (PTB). Des dizaines de milliers de personnes venues de tout le pays et des pays voisins ont participé à cette fête haute en couleur. Au cœur de l’événement, le Vietnam a marqué les esprits avec un stand particulièrement original.

Photo : Huong Giang/VNA/CVN

Les visiteurs ont été attirés par les t-shirts ornés de l’étoile jaune sur fond rouge, les insignes à l’effigie du Président Hô Chi Minh et ses portraits souriants, suscitant curiosité et émotion. Dans une atmosphère conviviale, ils ont dégusté du thé chaud, savouré le café vietnamien et feuilleté les publications de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le point fort du stand a été une exposition numérique consacrée au Président Hô Chi Minh, réalisée par l’ambassade du Vietnam en Belgique en coopération avec le site commémoratif dédié au grand dirigeant. Grâce à un simple QR code, le public a pu découvrir sa vie et son œuvre. Le Président Hô Chi Minh figurait également parmi six leaders présentés comme symboles des luttes pour l’indépendance nationale.

Outre les expositions, ManiFiesta 2025 a proposé des concerts internationaux, des débats sur le travail, l’environnement, la justice sociale et la paix, ainsi que diverses activités culturelles et familiales. Le stand vietnamien a laissé une empreinte chaleureuse, contribuant à renforcer l’amitié entre les peuples vietnamien et belge, ainsi qu’avec leurs amis dans le monde entier.

VNA/CVN