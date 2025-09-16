Un programme artistique clôture l'Exposition des réalisations nationales

Un programme artistique spécial sur le thème "J'aime ma Patrie" a clôturé le 15 septembre l'Exposition des réalisations nationales.

L'événement a réuni les artistes les plus populaires du Vietnam, dont l'Artiste du Peuple Thanh Hoa, les artistes émérites Dang Duong et Viêt Hoàn, ainsi que les chanteurs Trong Tân, Thu Minh, Hô Ngoc Hà, Tùng Duong, Hoàng Thuy Linh, Bao Anh, Truc Nhân et le rapper Double2T. L'altiste Anh Tu, le groupe de rock Buc Tuong, le groupe Trông Dông, l'orchestre Thanh Am Xanh et l'orchestre symphonique national du Vietnam ont également pris part au programme.

Divisé en trois volets et proposant des dizaines de performances soigneusement mises en scène, le programme a créé une atmosphère vibrante et riche en émotions. Le mélange de tradition et de modernité, la puissance des voix et la résonance solennelle de l'orchestre symphonique ont donné au spectacle sa signature distinctive.

Le programme était porteur d'une profonde signification humaine, politique et sociale, encourageant le patriotisme, la fierté nationale et la solidarité. À travers des performances émouvantes, il a célébré la glorieuse histoire du Vietnam et mis en valeur la beauté de son territoire et de son peuple.

Au-delà de la scène, "J'aime ma Patrie" a transmis un message sur la responsabilité de chaque citoyen, en particulier de la jeune génération, de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles tout en s'unissant pour bâtir une nation prospère et civilisée.

Selon le comité d’organisation, pendant 19 jours d’ouverture, l'Exposition des réalisations nationales a attiré plus de 10 millions de visiteurs.

